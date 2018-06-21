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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez."


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