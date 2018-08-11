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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da incelemelerde bulundu. Sel felaketinin yaşandığı yerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan köprü 1960 yılında yapılmış. Tesellimiz, bir kardeşimizin dışında başka ölümün olmaması. Çok fazla ölüm haberi alabilirdik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel afetinin yaşandığı Ordu'da incelemelerde bulundu. Bölgeyi havadan helikopterle inceleyen Erdoğan, ardından Ünye ilçesine geçti.

Cevizdere Köprüsü ve çevresinde incelemelerde bulunurken gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar yaşadığımız felaketten sonra öncelikle bakan arkadaşlarımız milletvekillerimi, valimiz, belediye başkanlarımız birlikte yapılan çalışmalarla temizleme çalışmaları belirli bir noktaya gelmiş vaziyette. İşimiz henüz bitmedi. Malum bu köprü 60'ta yapılmış bir köprü. Gelen sel altını oymak suretiyle köprü bu hale geldi. Bu noktadaki tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölümün olmaması. Çok fazla ölüm haberi alabilirdik. Yaralı kardeşlerimizin tedavisi yapılıyor. Önceliğimiz 60'ta yapılan bu köprüyü bir an önce yeniden yapacağız. 3-4 ay içerisinde bitireceğiz. 8 civarında küçük köprü var. Bakanlığımız birkaç firmaya ihale etmek suretiyle bunları da yapacağız. Daha modern ve güçlü sistemle bunları bitirmiş olacağız. Süre olarak hedefimiz 3-4 ayı gerçimeden bitirmek."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ordu sel felaketi Ünye

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
konuyu değiştirme sayin cumhurbaşkanı konu ekonomi 13.000 euro borcum var bir öneriniz varmi acaba?
REİS ALLAH SENİ, KIÇINI KAĞITLA SİLEREK DERS VERENLER KARŞISINDA MAHCUP ETMESİN. AMİN İNŞALLAH
Reis hani seçimden sonra doları düşürecektin. Ne oldu o iş. Yoksa boşuna mı oy verdik sana
1960 da yapılmış bunu belirterek sorumlulugu o zaman atmak olmaz sonuçta denetlemesini yapmak zorunda olan kurumları sorgulamak gerekir
dolardan haber ver ölenlerin kaderinde varmış senşn demene göre ekonomiden bahsedin biraz esnaf ne olacak
REİS, ALLAH seni kıçı b.k lu keferelere karşı mahçup etmesin inşallah
Allah seninle olsun inşallah.
Olay olduğunda hep daha kötüyle kıyas yapıp günü kurtarma derdindeler,bir kişi can vermiş daha ne olacak.Çok fazla daha ölüm olabiirdi deyip bişey yok der gibi..
bu gidişle bu millet pahalılıktan doğal yollardan ölecek... hani tek adam rejiminde her şey bürokrasi v.s çok hızlı olacaktı... bakıyorum ki evet bazı şeyler hızlandı..liranın değer kaybetmesi gibi..eskiden %1 idi sinde maşalah %20 günlük...reis sana inandık hata ettik..hepimizi kekledin maalesef..
Yaşa reyiz, 1960ların inşaat teknolojisiyle çok güzel ve sağlam yol yabdın yoll. Ray döşedin rayy. yağmur yağmasa tren raydan çıkmayacaktı, erozyon olmasa sahil yolu çökmeyecekti, hepisi kader öteye geçilemiyor
sanırıö yine bir yaptırımımız yok sadece halka sesleniş. danısıklı dövüşmü bu anlayamadım hiç yaptırım yapmıyoruz sadece sokak atısması gibi konusuyoruz ama karsı taraf hep birşey yapıyor.
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