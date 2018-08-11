Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel afetinin yaşandığı Ordu'da incelemelerde bulundu. Bölgeyi havadan helikopterle inceleyen Erdoğan, ardından Ünye ilçesine geçti.

Cevizdere Köprüsü ve çevresinde incelemelerde bulunurken gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar yaşadığımız felaketten sonra öncelikle bakan arkadaşlarımız milletvekillerimi, valimiz, belediye başkanlarımız birlikte yapılan çalışmalarla temizleme çalışmaları belirli bir noktaya gelmiş vaziyette. İşimiz henüz bitmedi. Malum bu köprü 60'ta yapılmış bir köprü. Gelen sel altını oymak suretiyle köprü bu hale geldi. Bu noktadaki tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölümün olmaması. Çok fazla ölüm haberi alabilirdik. Yaralı kardeşlerimizin tedavisi yapılıyor. Önceliğimiz 60'ta yapılan bu köprüyü bir an önce yeniden yapacağız. 3-4 ay içerisinde bitireceğiz. 8 civarında küçük köprü var. Bakanlığımız birkaç firmaya ihale etmek suretiyle bunları da yapacağız. Daha modern ve güçlü sistemle bunları bitirmiş olacağız. Süre olarak hedefimiz 3-4 ayı gerçimeden bitirmek."



