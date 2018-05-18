Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ankara'da kıldı

Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ankara Ulus'ta bulunan Melike Hatun Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını sonrası çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte makam aracına geçerek camiden ayrıldı. Yol boyunca vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunarak el salladı.

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