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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı; erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı; erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır."


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