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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giden süreçte ve yeni dönemde akademiden çok daha güçlü, destek bekliyorum.

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:57 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giden süreçte ve yeni dönemde akademiden çok daha güçlü, destek bekliyorum. Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetine sunulacak özellikle de bu hedefi yakalayamamış doğru mecralara aktarılmamış bilgi, odaların dört duvarı veya kitapların iki kapağı arasında kalmaya mahkumdur."(AA)

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