Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

AK PARTİ'NİN HİZMETLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI



Türkiye'nin 16 yılda 3 buçuk kat büyüdüğünün altını çizen Erdoğan, krizlerin, kaosların, yoksulluğun, yokluğun, istikrarsızlığın pençesinde kıvranan Türkiye'yi her alanda cumhuriyet tarihinin tamamını kaplayan hizmetlerde buluşturduklarını kaydetti. AK Parti hükümetinin 16 yıllık hizmetlerini sıralayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitimde 288 bin yeni dersliği, 605 bin yeni öğretmeni ülkemize kazandırdık. Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye çıkartarak 81 ilimizin tamamında artık üniversitemiz var. Yükseköğrenim gençliğimiz için 633 bin yatak kapasiteli yurtlar yaptık. Spor tesislerimizi her ilimizde, ilçelerimizde hatta mahalle ve köylerimizde yaygınlaştırarak lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8 milyon 368 bine yükselttik. İnşa ettiğimiz yüksek kapasiteli stadyumlarla şehirlerimizin sportif ve sosyal faaliyet alt yapımızı güçlendirdik. Sağlıkta devrim yaptık. Hizmete sunduğumuz bin 245 hastane ve 130 binin üzerindeki hastane yatağıyla, göreve başladığımız 540 bin personelle, teşhis ve tedavi cihazlarından ambulanslara kadar kaliteli teknik donanımla adeta bir devrime imza attık. Hey gidi Kılıçdaroğlu hey. Onun SSK Genel Müdürü olduğu zamanı hatırlayın. Onun SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini bilenler var aramızda. Ama artık böyle bir hastane yok. Artık tüm hastanelerimiz gayet iyi bir konumda. Şimdi bunu şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerimizi bir adım daha öteye taşıyoruz. Bugüne kadar 6 şehir hastanemiz hizmete girdi. Yıl sonuna kadar Eskişehir, Ankara-Bilkent ve Manisa'yı da açıyoruz. Bunlarla birlikte Türkiye sağlıkta sınırlar üstü bir yere gidiyor. Adalet hizmetlerinin kalitesini arttırmak için hem fiziki mekan hem de personel ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında yeni adalet sarayları açtık. FETÖ'den temizlediğimiz yargı sistemimizin ağır iş yükünü hafifletecek tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Emniyet hizmetleri konusunda da devrim yaptık. Hepsini de İçişleri Bakanlığı bünyesinde topladığımız polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız şehirlerimizden denizlerimize kadar her yerde milletimizin emrindedir. Terörle mücadeleden asayişe, narkotikten organize suçlara kadar her alanda ülkemizi huzurlu hale getirecek adımları atmayı sürdürüyoruz. Ulaştırma alanında Türkiye'de yaptığımız yatırımlar dünyaya örnek olacak düzeydedir. Karayolları, havayolları, demir yolları ağlarıyla Türkiye'yi donatıyoruz. Her köşesini ulaşılabilir, erişilebilir hale getirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 26 bin kilometreye kadar uzattık."