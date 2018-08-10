Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni'nde halka sesleniyor. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı ve dolardaki ani yükseliş sonrası ilk kez konuştu. Erdoğan konuşmasında Trump'ı hedef alarak "Bu millete şantaj ve tehdit sökmez. Hele hele kabadayılık hiç sökmez." dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasında satır başları; "NEYMİŞ DÖVİZMİŞ, NEYMİŞ KURMUŞ. GEÇİN O İŞLERİ" "Bu haftasonunu dolu dolu Doğu Karadeniz'de geçireceğiz. Elimiz boş gelmedik, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni'ni yaptık. Ben size hep ne dedim? Biz Ferhat'sak, siz Şirin'siniz. Dağları dele dele geliyoruz. Resmi açılışı yaptık. Zigana da bitsin Trabzon buradan 20 dakika. Bütün bunlar bir aşk işi aşk. Aşıksanız, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz, bu millete aşığız. Neymiş dövizmiş. Neymiş kurmuş. Geçin o işleri geçin. Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen koltuklarını korumak için siyasi cambazlık yapabilir ama biz böyle değiliz. Ana muhalefet partisi 'cumhurbaşkanı adayımız' dedikleri kişiye hakaret yarışı yaparken biz 100 günlük programımızı açıkladık.

"BİZ HESABI CORÇ'A, HANS'A DEĞİL HALKA VE HAK'KA VERİRİZ" Bizler de 100 günün ardından gelecek projelerin takipçisi olacağız. Biz yaptığımızın hesabını Corç'a, Hans'a değil halka ve Hak'ka veririz hesabımızı. Yapamayacağımızı söz olarak vermedik, vermeyiz. "PUTİN'LE KONUŞTUM BU SENE 6 MİLYON TURİST GELECEK" Az önce sayın Putin'le görüşmem vardı. Bu sene Rusya'dan 6 milyon turist gelecek. Aramızdaki bu iletişim ve irtibatlar bizi daha güçlü yapıyor. Bu senenin 18 milyon 918 bin'e ulaştı. Türkiye Avrupa ülkeri arası içinde 1 numara. Tutturmuşlar kur, mur bırakın bunları, biz işlerimize bakalım. "DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN YAPILAN SALDIRILARA RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ" 2017 yılında 7,4 büyüme gerçekleştirdik. Özellikle ülkemize döviz kuru üzerinden yapılan saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz. 2018'i rekor seviyede büyüme ile tamamlayacağız. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. 1000 yıllık tarihimizde eğilip bükülenlerden olmadık. Dik durduk, diklenmedik. Haysiyetimizden taviz vermedik. Bağımsızlığımıza kast edenlere asla müsaade etmedik. Devletimizin hasta adam olarak adlandırıldığı dönemde 10 binlerce şehit verdik ama özgürlüğümüzden taviz vermedik, toprağımızı vermedik.