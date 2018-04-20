Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda açıklamalar yapıyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda önemli açıklamalar yapıyor: Sultan Abdülhamid'in emriyle getirilen gözlem araçları 31 Mart vakasıyla talan edilmiştir. Bizim medeniyetimizde evreni gözlemlemek çok geniş yer tutar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ay, yıldızlar ve güneş sisteminden bahsedilmektedir. YIKIMLARI AZALTMAK BİZİM ELİMİZDE



Rasat çalışmaları insanlığın doğuşundan bugüne önemini koruyor. Kandilli ülkemizin en önemli deprem araştırma merkezidir. Deprem tahminleri afete hazırlık planımızın en kıymetli yardımcısıdır. Afetleri engellemek insan iradesini aşıyor olabilir ama, yıkımlarını azaltmak bizim elimizdedir. Tüm toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarını da takdir ediyorum.

EN ZAYIF HALKA İSTANBUL

En zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz. 1999 depreminin acısını unutmuş değiliz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli amacı, depreme dayanıksız yerlerin öncelikle inşasıdır. Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok.Bilim insanlarımızdan bu konuda daha çok destek bekliyoruz. Japonya gibi, Türkiye'yi bu işin zirvesine çıkarmakta kararlıyız. AFRİN'DE 4250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeni bir tanzim planının hayata geçirilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu projenin Türkiye ile ilgili ayakları da olduğu aşikar. Bu planı yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250. AFRİN'DE 4250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeni bir tanzim planının hayata geçirilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu projenin Türkiye ile ilgili ayakları da olduğu aşikar. Bu planı yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250.

Özellikle 4-5 yıldır yaşadığımız her hadise bizim için bir imtihan. Bu imtihanları başarıyla verdik. Sınırlarımız dışında ve içindeki tehditlere fırsat vermedik. İçeriden çökertmek için kullanmadıkları araç, çete kalmadı. FRANSA BETON VERİYOR, ABD TIRLARLA SİLAH VERİYOR



FETÖ'cülerin 80 tanesini getirdik. İnlerde gizlenmenin adaletten kurtarmadığını gösterdik. Güney sınırlarımız boyunca çekilmek istenen terör sınırlarını operasyonlarla bozduk. Dost bildiklerimize bakıyoruz. Afrin'deki tünelleri görüyoruz. Meşhur Fransız firma beton veriyor. Silah sağ olsun ABD tırlarla, kargo uçaklarıyla gönderiyor. YENİKAPI'DA TARİHİMİZİN EN BÜYÜK MİTİNGİNİ YAPTIK



FETÖ falan arkasında olanlar belli, bunu biliyoruz. Siyasi ve ekonomik saldırılara da maruz kaldık, milletimizle bir olduk. Milletimizin büyük kahramanlığı ile 15 Temmuz bertaraf edildi. Yenikapı'da tarihimizin en büyük mitingini yaptık. Siyasette de yepyeni bir kapı açılmıştır. Milli irade tarafından tasdiklenen yönetim değişikliğini 16 Nisan'da hayata geçirdik.