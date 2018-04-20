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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldı. Erdoğan deprem konusuna en zayıf halkanın İstanbul olduğunu belirterek 'Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok' ifadelerini kullandı. Erdoğan erken seçim tartışmalarına ilişkin ise, Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan. Ben bu makamın hırslısı olsaydım 1.5 yıl daha beklerdim.' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda önemli açıklamalar yapıyor:

Sultan Abdülhamid'in emriyle getirilen gözlem araçları 31 Mart vakasıyla talan edilmiştir. Bizim medeniyetimizde evreni gözlemlemek çok geniş yer tutar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ay, yıldızlar ve güneş sisteminden bahsedilmektedir.

YIKIMLARI AZALTMAK BİZİM ELİMİZDE

Rasat çalışmaları insanlığın doğuşundan bugüne önemini koruyor. Kandilli ülkemizin en önemli deprem araştırma merkezidir. Deprem tahminleri afete hazırlık planımızın en kıymetli yardımcısıdır. Afetleri engellemek insan iradesini aşıyor olabilir ama, yıkımlarını azaltmak bizim elimizdedir. Tüm toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarını da takdir ediyorum.

EN ZAYIF HALKA İSTANBUL

En zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz. 1999 depreminin acısını unutmuş değiliz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli amacı, depreme dayanıksız yerlerin öncelikle inşasıdır. Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok.Bilim insanlarımızdan bu konuda daha çok destek bekliyoruz. Japonya gibi, Türkiye'yi bu işin zirvesine çıkarmakta kararlıyız.

AFRİN'DE 4250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeni bir tanzim planının hayata geçirilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu projenin Türkiye ile ilgili ayakları da olduğu aşikar. Bu planı yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250.

AFRİN'DE 4250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeni bir tanzim planının hayata geçirilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu projenin Türkiye ile ilgili ayakları da olduğu aşikar. Bu planı yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250.

Özellikle 4-5 yıldır yaşadığımız her hadise bizim için bir imtihan. Bu imtihanları başarıyla verdik. Sınırlarımız dışında ve içindeki tehditlere fırsat vermedik. İçeriden çökertmek için kullanmadıkları araç, çete kalmadı.

FRANSA BETON VERİYOR, ABD TIRLARLA SİLAH VERİYOR

FETÖ'cülerin 80 tanesini getirdik. İnlerde gizlenmenin adaletten kurtarmadığını gösterdik. Güney sınırlarımız boyunca çekilmek istenen terör sınırlarını operasyonlarla bozduk. Dost bildiklerimize bakıyoruz. Afrin'deki tünelleri görüyoruz. Meşhur Fransız firma beton veriyor. Silah sağ olsun ABD tırlarla, kargo uçaklarıyla gönderiyor.

YENİKAPI'DA TARİHİMİZİN EN BÜYÜK MİTİNGİNİ YAPTIK

FETÖ falan arkasında olanlar belli, bunu biliyoruz. Siyasi ve ekonomik saldırılara da maruz kaldık, milletimizle bir olduk. Milletimizin büyük kahramanlığı ile 15 Temmuz bertaraf edildi. Yenikapı'da tarihimizin en büyük mitingini yaptık. Siyasette de yepyeni bir kapı açılmıştır. Milli irade tarafından tasdiklenen yönetim değişikliğini 16 Nisan'da hayata geçirdik.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ...

16 Nisan'da gerçekleşen referandum ile kabul edilen yönetim sistemi 3 Kasım 2019'da hayata geçecekti. Biz siyasi hayatımız boyunca seçim süresinin beklenmesinden yana olmuştuk. Türkiye'nin normal gündemiyle geçmesiyle bir sorun olmayacağını düşünüyorduk. Sıkıntılar bize, ülkemize bir bedel ödetecek diye bu adımı atalım dedik.

MUHALEFET HODRİ MEYDAN DİYORDU, BUYRUN İŞTE HODRİ MEYDAN

Muhalefet sürekli hodri meydan, hodri meydan diyordu, buyrun işte meydan. Erken seçim lafını asla telaffuz etmiyoruz MHP'nin olumlu yaklaşımıyla yaptığı açıklamayla, meseleleri değerlendirdik, arkadaşlarla da yaptığım istişarelerde 24 Haziran'da bu seçimi gerçekleştirelim dedim. Olumlu bir havanın ülkemde estiğini görüyorum. Çağrıya icabetle 24 Haziran'da seçim yapılmasında mutabık kaldık. Seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

YÖK bana bağlı olduğu için hemen bir hafta öteye aldık sınavı. Bu şunu gösteriyor, Başkanlık sistemi seri adımlar atmayı sağlıyor. Ülkemizin önü açılacak. Bu seçimle bürokratik oligarşiyi de yıkma fırsatımız oldu.

GEÇİŞ DÖNEMİ NEDENİYLE BİRÇOK BÜROKRAT İNİSİYATİF ALMAKTAN ÇEKİNMİŞTİR

Geçiş dönemi nedeniyle birçok bürokrat inisiyatif almaktan çekinmiştir. Sistemi ite kaka sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim isteğimizle erken seçim olmasa da, yeni sistemin hayata geçmesi için iyi oldu. Bu karar birçok senaryoyu da alt üst etti. Biz seçimleri büyük ve güçlü Türkiye için enerji depolama kararı olarak görüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

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"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bir bilmediğin Deprem konusu idi onu da becerdin. Türbinler boş konuşmaların nafile.
en büyük depremi darbeyi sen bu millete 16 yıldır vurdun
@necdetsaygin HAYIRDIR ÖMRÜNMÜ YETMEYECEK BAŞKANLIĞA.BEKLEYEYDİN KAÇIRMIYORLAR MERAK ETME.
Ak Koyunlar Partisi ve Mal Hareket Partisi bu seçimde yok olacaklar
Ama düne kadar erken seçim yok,erken seçim ihanettir diyen sen değilmiydin.Bunadın mı...
16 Yıldır ÜLKEDE,İSTANBUL da ise 22 senedir başatasın.DEPREM İÇİN HANGİ TEBİRİ ALDIĞINIZA BAKALIM; 1-DİKEY YAPILAŞMALARI ARTTIRARAK Muhtemel depremde ölü sayısının artmasına zemin hazırladınız. 2-KENTSEL DÖNÜŞÜM ALTINDA yandaş müteahhitlere imar kanuna aykırı yapılaşmayı yaptırarak RANT SAĞLADINIZ. 3-Olası depremde TOPLANMA ALANLARINI İM ARA AÇARAK O ALANLARI YOK ETTİNİZ. 4-ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANINIZIN VE KENDİ İTİRAFLARINIZLA 'ŞEHİRLERE İHANET ETTİNİZ, Düşman yapmaz sizin yaptığınız ihanet ve tahribatı.
Bunu da gördük, her alandaki taşeron örgütlere bir yenisi eklendi. Seçim kararı alma da taşerona verildi. Neyse biz işin özüne bakalım. Acaba niçin erken seçim kararı almak zorunda kalındı. Zira yapılacak bir seçim, normal zamana kadar geçecek süreyi ÇÖPE ATMAK anlamına gelmekteydi. Evet, bu hakikaten oynanan kumarla özdeş. 18 ay bas, 5 yıl kazan. Ama bu bir kumar, kazanamamak da var! ama asıl sorun 18 ay sonrasına 5 benzemezle girilecek olduğunun görünmüş olması. MİLLETİME SESLENİYORUM: SAKIN SANDIĞA GİTMEMEZLİK YAPMA. KULLANACAĞIN OY DEMOKRASİYİ GETİRECEKTİR, KİME OY VERİRSEN VER!
EVET KARDEŞ AYNEN
İsteseymiş, 1,5 yıl daha otururmuş, Peh peh peh. Bende yedim. Senin bu kuru sıka palvaranı ancak narkozdaki meler möler yer. Sen 2019 da şeçim olursa gideceğini o durumda ancak 1,5 yıl oturacağını gördün. Oysa senin derdin 5-6 yıl daha oturmaktı, Seçimi Öne alarak 5 yılı garantilemek istedin Şaşgaloz Ama boş ver bu palavranı köydeki cami imamı, köy halkı ve muhtarlar yedi, Zaten ödteden beri de yiyorlardı. Millette muhakeme kabiliyeti, sorgulama, ölçmke değerlendirme kıyaslama kapasitesi olmasıyca ne desen bu millet yer, Sen devam et hatta milletin anasını ağlat bu millete bu gerek.
ekonomi çöktü daha cokerse kaçacak yer arayacagina seçimde Galip gelip ekonomide coksun herşey yıkılsın bana birşey olmasın diye çabalıyor..
eğer o kadar bekleseydin akşener korkusundan hasta olurdun.
EN ZAYIF HALKA DEDIGIZ ISTANBULUN YÖTEMI SIZDEYDI DEMEKKI ISTANBULA HIÇ BIR SEY VEREMEMIŞINIZ
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