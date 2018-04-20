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Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 21:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay'ın ödül töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yarıda kalan Fenebahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara yeniden değinerek "Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yeşilay'ın ödül törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

Bu yıl 98. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeşilay’ımızı yürekten tebrik ediyor, çalışmalarınızda rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Yeşilay’ımızın tütün alkol, zararlı alışkanlıklar yanında giderek yaygınlaşan teknolojiye bağımlılığa da öncülük etmesini takdir ediyorum. Yeşilay’ımız hamdolsun başarılarıyla sadece ülkemizde adından söz ettirmekle kalmıyor, engin birikim ve tecrübesiyle dünyanın 41 ülkesindeki muadil kuruluşlara öncülük yapıyor.

Türkiye’nin bağımlık ve kötü alışkanlıklarla mücadele alanındaki bir asırlık kurumsal hafızasını dost ve kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Yeşilay’ın yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da hizmetleri birbirinden önemli projeleri, birbirinden değerli faaliyetleri bulunuyor.

Sizlere uluslararası iş birliklerinizde de özellikle başarılar diliyor, dünyanın dört bir tarafında ülkemizi iftiharla temsil edeceğinize inanıyorum. Bugün tevcih ettiğimiz 5. Zümrüdü Anka Ödülleri’nin ülkemiz, milletimiz ve bağımlılıkla mücadele eden bütün vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"BU PAYE AYNI ZAMANDA SORUMLULUK VE MESULİYET DEMEKTİR"

Titiz bir çalışma sonucunda ödüle layık görülen sanatçılarımıza, medya mensuplarımıza, akademisyen, sporcu ve siyasetçilerimize tebriklerimi iletiyorum. Yeşilay’ın Zümrüdü Anka Ödülleri takdim edilenler için şüphesiz çok önemli, kıymetli bir payedir. Bu paye aynı zamanda sorumluluk ve mesuliyet demektir. Bu ödül, son nefesine kadar sürecek bir gönül görevine adeta nefer yazmaktır. Ben buradaki her bir kardeşimin bu payeyi iş ve özel hayatında onurla, gururla ama aynı zamanda bir vazife şuuruyla taşıyacağına inanıyorum.

"BİR MİLLETİN EN BÜYÜK HAZİNESİ, SAĞLIKLI NESİLLERE SAHİP OLMASIDIR"

İnsan faktörünü nazarı dikkate almayan, insana gerekli özeni göstermeyen her teşebbüs, her politika hakim kalmaya mahkumdur. İnsanı dışlayan veya insanı sadece maddi yönden değerlendiren bir anlayışın başarı şansı da yoktur. Bir ülkenin asıl zenginliği yeraltı ve yerüstü kaynakları değildir. Güçlü ülke, sanayisi, ekonomisi, ticareti, ordusu güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bunların tamamı gereklidir, önemlidir, her biri kendi başına bir değerdir ancak bize göre bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır.

"GENÇLERİNİ KAYBEDEN ÜLKELERİN İSTİKBALİ KARANLIKTIR"

Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır. İşte evladını uyuşturucuya kaptırmış bir annenin, bir babanın durumunu düşünün. Evladını bir bağımlılık içerisinde kaybetmiş annenin, babanın durumunu düşünün. Adeta evladını Kandil’e kaçıranlar karşısında Diyarbakır Belediyesi’nin önünde günlerce hüngür hüngür ağlayan annelerin akıbetini düşünün. O neyse o da aynısıdır. Ne ekonomileri, ne sanayileri, ne paraları bu ülkeleri hızla yaklaştıkları karanlık akıbetleri kurtarmaya yetmez.

"YEŞİLAY, İŞGAL GÜÇLERİNİN ÖNÜNDE ADETA BİR SET KURUYOR"

Yeşilşay’ın kuruluşuna vesile olan hadisenin bizim için çok büyük bir ibret vesikası olduğuna inanıyorum. Bakınız bizim sorumluluk sahipleri olarak bu hadiseyi tekrar tekrar gündeme getirmemiz, unutulmasına fırsat vermememiz gerekiyor. Sizlerin de bildiği, İstanbul 1920 yılında işgal kuvvetlerinin eline düştü. İngilizler Osmanlı gençliğini ifsat etmek, gençlerin direniş azimlerini kırarak zihnen köleleştirmek için gemilerle getirdikleri binlerce kasa içkiyi bedava dağıttı. Bunu gören millet sevdalısı, sorumluluk ve şuur sahibi bir avuç insan Şeyhülislam İbrahim Haydarizade’nin himayesinde Yeşilay’ı kuruyorlar.

Yeşilay, çalışmalarıyla gençlere milli mücadele bilinci aşılarken işgal güçlerinin önünde de adeta bir set kuruyor. Bundan bir asır önce işgal ve istiklal mücadelesinin gençler üzerinden verilmesi gerçekten çok anlamlıdır. Kurtuluş Savaşı’mızın cephelerinden biri de gençlerimizi ifsat girişimlerine karşı muhafaza ve müdafaa etmek olmuştur.

Merhum Eşref Edip gibi Yeşilay’ı kuran bir ismin Kuvayı Milliye ruhunun Anadolu’da dirilmesine öncülük etmesinin bir sebebi de budur.

Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir.

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN BİR AN OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Suni gündemlerle ülkemizi meşgul eden çevrelerin amaçlarını çok iyi biliyoruz. Biz elbette bunlara boyun eğmeyecek, tuzaklarına düşmeyecek, doğru bildiğimiz yolda yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Ne kadim değerlerimizden, ne ahlak ve edebimizden, ne demokrasimizden ne de hak ve hürriyetlerden asla taviz vermeyeceğiz. Gençlerimizin özgürlük alanlarını genişletirken, onları en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışırken, aynı zamanda evlatlarımızı sürekli form değiştiren zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacağız.

"SAĞLIKLI BİRİSİNİN BUNU YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz.

"İNTERNET ZORBALARININ TUZAĞINA DÜŞEBİLİYORLAR"

Bağımlılık aldı başını gidiyor. İki yaşında, üç yaşında çocuğun elinde telefon. Teknolojinin esiri altına gidiyoruz. Bağlanacak bir dost, bir arkadaş ya da bir aile ferdi bulamayan gençlik çareyi sanal ortamlardaki sahte karakterlerde arıyor. Çocuklar internet zorbalarının tuzağına düşebiliyor.

"BİR VATAN GÖREVİDİR"

Ruhundaki açlığı giderememiş çocuklarımız DEAŞ gibi FETÖ gibi ihanet şebekelerinin ağına takılabiliyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Milletimizi seferberlik ruhuyla mücadeleye davet ediyorum. Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Ya bunda bari FETÖ demez diyordum. Haberin son kısmında varmış... Ama eğer seçim umulduğu gibi olmaz ise asıl FETÖcüler Silivri ve Baş FETÖcülerde Öcalan'ın yanına. Nasıl olsa kankiler.
arkadaşım derdin nedir. feto gibi dedi. ne var bunda
var var kesin buyuk birinin parmagi var! benmi cikaracagim ortaya o sizin isiniz?
tabiii vardir canim feverbostan bu kupayi almali demi sana bidaha oy moy yok
kendileri kumpası çok iyi bilirler. mesela Ergenekon'un savcısının deyip fetocu savcıya arabasını vermişti... sonra aaaaa bak hele kumpasmis dediler.tabi olan TSK oldu komutanlarimiza oldu. kumpasmis şaşırdık mi hayır:)
Beşiktaş -g.saray maçın da melo dilini çıkardıktan sonra sahaya giren taraftarlar ne idi.provakator degilmiy di.peki ne oldu 5 maç sahası kapanan yine biz olduk.o zaman da çıkıp dese idiniz bu işte bir iş var diye.hayrola neler dönüyor yine.bu işin sonuda mi siyasete çıkacak ne is
statlarda mustafa kemalin askerleriyiz dendikçe izmir marsı söylendikçe tayyip bırakmaz yakasını buda bunun örneği basaksehirli topçular neler yapar bir kere konustumu ?? bari sporunyakasını bırak be kardeşim
vay arkadaş ne fetöymüş hani temizlemiştiniz senin bakanın da sen gibi yalan dolan
tabi statlarda mustafa kemalin askerleriyiz deniyorya izmir marsları calıyorya nasıl engellenecek işte böyle bi futbol kalmıştı karışmadığınız
reis desen ki ben peygamberim ona da inanırız senin peşindeyiz sen rahat ol senin için bütün kafirleri cehepelileri pklıları fetocuları def edeceğiz.sen bize Allahın en buyuk hediyesisin.senin sayende islam yeniden yukseldi eksiklikleri tamamlanıyor çağımıza uygun hale gelecek.butun islam aleminin halifesi sensin.sana oy vermeyen nasıl müslümanım diyebilir kardeşiniz ananız babanız dahi olsa recep tayyipe karşı ise onu reddedin
ona da mı el atacaksın rte. el atmadığın bir futbol kalmıştı
muhakkak var dış güçlerin bir oyunu bu akp hükümetine karşı yapılmak istenen bir provoke girişim.özellikle reise karşı .CUMHURİYETİMİZE cesaretleri yetmezçünki biliyorlarki CUMHURİYET TÜRK GENÇLİĞİNE EMANET VE YILMAZ KORUYUCULARI TÜRKİYE VAR.
Gencler issiz icmeyipte ne yapsin
@seymen_2017 umumi kenefte çok var harama helal diyorsan gel kana kana iç
Alkollü içkilere zam yolda.
Her seyin altinda feto bunlarla 10 yil calistin artik birak bu feto lafini feto feto asil fetociler disarda cirit atiyor kimi kandiriyorsunuz yeter ya
DİYORKİ...SİZ BAŞAKŞEHİRDE NE DEMİŞTİNİZ....ALIN İŞTE SİZE......PRAVATÖRLÜK NASIL OLUR GÖRÜN....ANLAYIN DİYO...????
Aziz Yıldırımı en çok kim sevmiyorsa Allah biliyor o yaptırmıştır !!!?
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