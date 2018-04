Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

"BU PAYE AYNI ZAMANDA SORUMLULUK VE MESULİYET DEMEKTİR"



Titiz bir çalışma sonucunda ödüle layık görülen sanatçılarımıza, medya mensuplarımıza, akademisyen, sporcu ve siyasetçilerimize tebriklerimi iletiyorum. Yeşilay’ın Zümrüdü Anka Ödülleri takdim edilenler için şüphesiz çok önemli, kıymetli bir payedir. Bu paye aynı zamanda sorumluluk ve mesuliyet demektir. Bu ödül, son nefesine kadar sürecek bir gönül görevine adeta nefer yazmaktır. Ben buradaki her bir kardeşimin bu payeyi iş ve özel hayatında onurla, gururla ama aynı zamanda bir vazife şuuruyla taşıyacağına inanıyorum.

"BİR MİLLETİN EN BÜYÜK HAZİNESİ, SAĞLIKLI NESİLLERE SAHİP OLMASIDIR"



İnsan faktörünü nazarı dikkate almayan, insana gerekli özeni göstermeyen her teşebbüs, her politika hakim kalmaya mahkumdur. İnsanı dışlayan veya insanı sadece maddi yönden değerlendiren bir anlayışın başarı şansı da yoktur. Bir ülkenin asıl zenginliği yeraltı ve yerüstü kaynakları değildir. Güçlü ülke, sanayisi, ekonomisi, ticareti, ordusu güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bunların tamamı gereklidir, önemlidir, her biri kendi başına bir değerdir ancak bize göre bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır.