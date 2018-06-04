Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizler yıllarınızı verdiğiniz işinizden emekli olmuş kardeşimizsiniz. Emekli olunca yeni bir dönem başlıyor demektir. Kiminiz ertelediği hobilerle kiminiz keyif aldığı işlerle uğraşacaktır. Her biriniz gönlünüz ne istiyorsa onu yapacak bir zamana sahip oluyorsunuz.

"EMEKLİLİĞİ SON DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUM"



Emekliliği son değil yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Hiç bir emekli kardeşimin bu güzel dönemi evinin duvarlarına hapsolarak geçirmemeli. Sizlerin aileniz ve ülkeniz için yapacağı çok şeyler olduğunu biliyorum. Sizlerin desteğine, katkınıza daima ihtiyacımız olacak.

"GÖRÜNCE YÜZÜMÜZ KIZARIYORDU"



İktidara gelince ilk yaptığımız işlerden birisi emeklilerimizin durumuna bakmaktı. Öğle emekli maaşları bağlanıyordu ki onları görünce yüzümüz kızarıyordu. Real olarak 2 katına, 3 katına, 4 katına varan artışlar yaptık. Asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar bulunmuyor.

EMEKLİLERE MÜJDE



Sosyal güvenlik reformuyla BAĞ-KUR, emekli sandığını tek çatı altında topladık. Geçtiğimiz günlerde yükseköğrenim polislerimiz, hemşirelerimiz din görevlilerimiz için 3 bin 600 ek göstergeyi getirdik. Bundan daha önce emekli olanlar da yararlanacak. Hiçbir zaman bol keseden atıp tutup iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar, bunlara inananlar da oluyor. Bizim sırtımızda küfe var. Yapabileceklerimizi vaat ederiz. Yapamayacaklarımızı vaat etmeyiz. Ne aldananlardan ne de aldatanlardan olacağız