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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen emeklilerle iftar buluşmasında konuştu. Erdoğan konuşmasında emeklilere müjdeler vererek, "Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemeleri sonuçlandırmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların da işlemlerini tamamlayarak , bu kardeşlerimiz ramazan ikramiyesinin yanı sıra ilk aylık maaşlarını da alacaklar. 3 ayda bir verilen maaşlar da eylül ayından itibaren aylık olarak verilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizler yıllarınızı verdiğiniz işinizden emekli olmuş kardeşimizsiniz. Emekli olunca yeni bir dönem başlıyor demektir. Kiminiz ertelediği hobilerle kiminiz keyif aldığı işlerle uğraşacaktır. Her biriniz gönlünüz ne istiyorsa onu yapacak bir zamana sahip oluyorsunuz.

"EMEKLİLİĞİ SON DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUM"

Emekliliği son değil yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Hiç bir emekli kardeşimin bu güzel dönemi evinin duvarlarına hapsolarak geçirmemeli. Sizlerin aileniz ve ülkeniz için yapacağı çok şeyler olduğunu biliyorum. Sizlerin desteğine, katkınıza daima ihtiyacımız olacak.

"GÖRÜNCE YÜZÜMÜZ KIZARIYORDU"

İktidara gelince ilk yaptığımız işlerden birisi emeklilerimizin durumuna bakmaktı. Öğle emekli maaşları bağlanıyordu ki onları görünce yüzümüz kızarıyordu. Real olarak 2 katına, 3 katına, 4 katına varan artışlar yaptık. Asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar bulunmuyor.

EMEKLİLERE MÜJDE

Sosyal güvenlik reformuyla BAĞ-KUR, emekli sandığını tek çatı altında topladık. Geçtiğimiz günlerde yükseköğrenim polislerimiz, hemşirelerimiz din görevlilerimiz için 3 bin 600 ek göstergeyi getirdik. Bundan daha önce emekli olanlar da yararlanacak. Hiçbir zaman bol keseden atıp tutup iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar, bunlara inananlar da oluyor. Bizim sırtımızda küfe var. Yapabileceklerimizi vaat ederiz. Yapamayacaklarımızı vaat etmeyiz. Ne aldananlardan ne de aldatanlardan olacağız

Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak.

"3 AYDA BİR ÖDENEN MAAŞLAR ARTIK AYLIK VERİLECEK"

65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sizler emekliler bilirsiniz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağ almak için olan mühürleri bilirsiniz değil mi? Ben de babamın nüfus cüzdanına o mühürlere bakmıştım. Bunların hepsi tarih oldu. Onlar CHP'nin dönemleridir. O dönemde bunları yaşadı miller. Biz bu çileleri halkımıza vatandaşımıza çektirmiyoruz. Kaosun ne olduğunu bilen sizlersiniz. Bugünün gençleri bilmez. Bugünün gençlerine de bunları anlatmak lazım. Yaşı 25-30'un altındaki gençler zannediyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Gençlere eski Türkiye'ye anlatmalısınız. Sizler bu Türkiye'nin hafızasısınız." ifadesini kullandı.

"207 ÜNİVERSİTENİN BULUNDUĞU BİR TÜRKİYE OLDUK"

Sınava giren sayısı ile kontenjan sayısının neredeyse aynı olduğu 207 üniversitenin bulunduğu bir Türkiye olduk. Üniversite yavrularımızın ayağına gidiyor. İlmi istiyoruz ki bütün ülkemizin dört bir yanına yayalım bunun adımlarını attık, bunu başardık. Hastaneler şifa değil hastalık kaynağıydı. Doktor bulsanız şanslıydınız. Doktor ilaç yazsa hastanenin eczanesinde bunların hiçbirini bulamazdınız. Ambulans ya hiç yoktu ya da külüstür araçlardan ibaretti. 5 bin tam donanımlı hastane milletimize hizmet veriyor. Köpeklerin çektiği kızakları hatırlayın, onların üstünde çektikleri hastaları. Şehir hastanelerini hizmete sokuyoruz. 5 tanesi bitti.

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
Seçim sen nelere kadirsin..
bakalım emekliler sizi kurtaracak mı
Chp nin projeleri
dagit paralari dagit
bedelli?
eyy turk milleti bu mujdeler kanıp aldanmayın sakın yanlış yapmayın seçim sonrasi fazlasiyla alcaklar (kaşıkla verip kepçeyle almak)
sen bize paralari ver bizim oyumuz sana feda olsun reisss.
Yemezlerrrrr.......Parayla oy almaya alışıklar ama yemezlerrrrrr
reis olmasa haliniz harap...
ey 24 haziran sen nelere kadirsin.Seçimi kaybediceğini anlayıp savurdukça savuruyor.hani veremezdini ekonominin beli kırılırdı.değil 1000. lira som altından kilomca altın versende boş artık tamam.
daha önce sklınız nerde idi secim yatırımı yaplıdığını 10 yasındaki çocuk anlar geçmiş ola
seçimde oy almak için yapılan müjdelere günümüz teknoloji çağında artık kimse yemiyor bu şeyleri
Tayyip bırakıyor gidecek
YAŞA TAKILANLARA MÜJDE YOKMU? MÜJDE YOKSA OY DA YOKK
onbinlerce devlette vekâleten çalıştırdığınız insanlar 4C li olarak Hani sen kamuda 4C kimse kalmayacak demiştin Herkes dört belli olacak demiştin Ne oldu kimi kandırıyorsun sen
sayin erdogan sen ne zaman emekli olacan acaba
inanmayın 24 hazirana kadar öyle derler, sonrası malum, referandum öncesi ne demişlerdi her emekliye TOKİ'den 250 TL taksitle ev demişlerdi, varmı aranızda emekli olup 250 Tl taksitlerle TOKİ'den ev alabilen ?
hergün müjde, hep müjde, çok müjde, boş müjde,...
Dağlarda koyun kuzularda seçim ikramiyesi bekliyor ama onlar oy veremiyecek haberiniz olsun
HELAL REİS ALLAH YAR YARDIMCIN OLSUN SAYIN DEVLET BAŞKANIM
Emekli maaşları asgarinin altında hala size yalnış bilgi verilmiş.
bedelli istiyoruz
Asgari ücretten az emekli maaşı alan yokmuş. Hey Allah im ya.
Birde emeklilik te Yaşa takılanlara haklarını geri verir misiniz.. özel sektörde 50 yaşından sonra kimseyi çalıştırmıyorlar..!
BİZLER GÜNÜNÜ DOLDURUP SENELERDİR İŞSİZ BEKLEYEN YAŞA TAKILANLARIZ.BİZLERİ DE BU SIKINTIDAN KURTARSANIZ YA.SURİYE'LİLER KADAR DEĞERİMİZ YOKMU BİZİM .
askeri ücret altında emekli maaşı alan yokmuş ya bu kadar yalan olmaz be kardeşim babam 1200 lira alıyor ALLAH seni bildiği gibi yapsın işin gücün yalan be yalan yazıklar olsun
Birazda esnafa müjde verin esnaflara baktığınızda batan batana bu ülke sadece emekli ve memurlardan ibaret değil vergi toplayacak esnaf sanayici bulamayacak bu hükümet bu gidişle dağıta dağıta bitiremediler mübarek
oyu zaten yaşlılardan alıyor... hangi yaşlıya mikrofon uzatsalar maaş diyor kuyruk diyor hastane diyor ezberletmişler sanki... ben şunu anladım abi bu ülkede yaşlıların gençlerden çok yaşam kaygısı var. ne büyük tezat değil mi ?
Ya tarih sayfalarındaki hak ettiğiniz yere gideceksiniz yada bu aziz millet sizin yüzünüzden hiç haketmedigi yerlere gidecek.karar milletin.
Bol keseden atmaya başladılar sanırım durum vahim!
SSK dan emekli olanlar 950 tl maaş alıyor.
Nerde asgari ücretin altında maaş almayan emekli almanyada falanmı geçen yıl 738 lira sgk 5450 günden maaş bağlandı şu an 890 lira promptere yazan kim yanlış konuşturuyo reisi emeklilerin yarısı 1000 tl altında maaş alıyo ama memur emeklisi dediyse onu bilemem
iyi yapıyosun güzel yapıyosun da sormazlarmı bu zamana kadar neden yapmadın
15 senedir bize zulm ettin sıkışıncamı aklına geldik.artık yok kerizlik dönemimiz bitti.
Seçim öncesi bu vaadler bu müjdeler bana hiç hayırlı gözükmüyor
Hiç 2000 sonrası emekliler için intibak yasasından bahseden yok.
Yalanlar yalanlar,asgari ücretin altında maaş yok diyorsun, amcaoğlu yeni emekli oldu ve maaşı 1200 TL,Suriyelilerden bile az maaş alıyor.
daha önce aklınız neredeydi milleti geri zekalımı sanıyorsunuz tamam artık
reis hergun şehit verdiginiz bu vatanin onuru gururu dedigin uzman çavuslara yokmu yok onlar gorevini yapip bu vatan icin ölsünler yeter demi sonra soysuzun biri ciksin uzman cavuslara sahip cikiyormus gibi sizlere karsi onlarin haklarinin savunucusu olsun ben ve meslektaslarimin hakkini helal etmiyorum sana ve siyasilere
bizede milletvekili maasi verin
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