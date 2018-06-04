Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Sizler yıllarınızı verdiğiniz işinizden emekli olmuş kardeşimizsiniz. Emekli olunca yeni bir dönem başlıyor demektir. Kiminiz ertelediği hobilerle kiminiz keyif aldığı işlerle uğraşacaktır. Her biriniz gönlünüz ne istiyorsa onu yapacak bir zamana sahip oluyorsunuz.
"EMEKLİLİĞİ SON DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUM"
Emekliliği son değil yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Hiç bir emekli kardeşimin bu güzel dönemi evinin duvarlarına hapsolarak geçirmemeli. Sizlerin aileniz ve ülkeniz için yapacağı çok şeyler olduğunu biliyorum. Sizlerin desteğine, katkınıza daima ihtiyacımız olacak.
"GÖRÜNCE YÜZÜMÜZ KIZARIYORDU"
İktidara gelince ilk yaptığımız işlerden birisi emeklilerimizin durumuna bakmaktı. Öğle emekli maaşları bağlanıyordu ki onları görünce yüzümüz kızarıyordu. Real olarak 2 katına, 3 katına, 4 katına varan artışlar yaptık. Asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar bulunmuyor.
EMEKLİLERE MÜJDE
Sosyal güvenlik reformuyla BAĞ-KUR, emekli sandığını tek çatı altında topladık. Geçtiğimiz günlerde yükseköğrenim polislerimiz, hemşirelerimiz din görevlilerimiz için 3 bin 600 ek göstergeyi getirdik. Bundan daha önce emekli olanlar da yararlanacak. Hiçbir zaman bol keseden atıp tutup iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar, bunlara inananlar da oluyor. Bizim sırtımızda küfe var. Yapabileceklerimizi vaat ederiz. Yapamayacaklarımızı vaat etmeyiz. Ne aldananlardan ne de aldatanlardan olacağız
Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak.
"3 AYDA BİR ÖDENEN MAAŞLAR ARTIK AYLIK VERİLECEK"
65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar.
Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sizler emekliler bilirsiniz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağ almak için olan mühürleri bilirsiniz değil mi? Ben de babamın nüfus cüzdanına o mühürlere bakmıştım. Bunların hepsi tarih oldu. Onlar CHP'nin dönemleridir. O dönemde bunları yaşadı miller. Biz bu çileleri halkımıza vatandaşımıza çektirmiyoruz. Kaosun ne olduğunu bilen sizlersiniz. Bugünün gençleri bilmez. Bugünün gençlerine de bunları anlatmak lazım. Yaşı 25-30'un altındaki gençler zannediyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Gençlere eski Türkiye'ye anlatmalısınız. Sizler bu Türkiye'nin hafızasısınız." ifadesini kullandı.
"207 ÜNİVERSİTENİN BULUNDUĞU BİR TÜRKİYE OLDUK"
Sınava giren sayısı ile kontenjan sayısının neredeyse aynı olduğu 207 üniversitenin bulunduğu bir Türkiye olduk. Üniversite yavrularımızın ayağına gidiyor. İlmi istiyoruz ki bütün ülkemizin dört bir yanına yayalım bunun adımlarını attık, bunu başardık. Hastaneler şifa değil hastalık kaynağıydı. Doktor bulsanız şanslıydınız. Doktor ilaç yazsa hastanenin eczanesinde bunların hiçbirini bulamazdınız. Ambulans ya hiç yoktu ya da külüstür araçlardan ibaretti. 5 bin tam donanımlı hastane milletimize hizmet veriyor. Köpeklerin çektiği kızakları hatırlayın, onların üstünde çektikleri hastaları. Şehir hastanelerini hizmete sokuyoruz. 5 tanesi bitti.
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