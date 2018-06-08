Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündem olan 'bedelli askerlik'le ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklama;
Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırılısıyla adımı atarız.al D ortak canlı yayınında, bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı.
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