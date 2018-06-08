HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-KanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında, 'bedelli askerlik'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündem olan 'bedelli askerlik'le ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama;

Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırılısıyla adımı atarız.al D ortak canlı yayınında, bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptı
Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk ettiMersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik Son dakika bedelli askerlik çıkacak mı

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'millet kıraathaneleri' için konuştu: Okey mokey oynama yeri değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'millet kıraathaneleri' için konuştu: Okey mokey oynama yeri değil

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

Ali Koç ve Aykut Kocaman kulüp binasında bir araya geldi!

Ali Koç ve Aykut Kocaman kulüp binasında bir araya geldi!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptı

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.