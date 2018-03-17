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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destandır. Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal’in kelimeleriyle Çanakkale 'bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan' zaferin adıdır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürüttüğümüz beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağımız tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletimizin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bundan 103 sene önce birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yedi düvele Çanakkale’yi nasıl dar etmişse, bugün de terör örgütleri üzerinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak kudrete sahiptir. Zeytin Dalı Harekatında çok kısa zamanda elde edilen başarı, hem ülkemizin gücünü, hem de istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını dost-düşman herkese ispat etmiştir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

İHA

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