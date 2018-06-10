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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine saat 22.15'te taziyeye geldi.

Erdoğan, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay ve diğer aile üyelerine taziyelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören uğurladı.

FOTOĞRAF EK// Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Öte yandan Erdoğan içerideyken Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da taziyeye geldi.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
FOTOĞRAF EK// Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulunduFOTOĞRAF EK// Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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