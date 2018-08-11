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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da incelemelerde bulundu. Sel felaketinin yaşandığı yerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan köprü 1960 yılında yapılmış. Tesellimiz, bir kardeşimizin dışında başka ölümün olmaması. Çok fazla ölüm haberi alabilirdik" dedi. Dövizdeki hareketlilik hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eyvah dolar yok demeyin ha! Bu işin dolarla molarla ilgisi yok. Tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel afetinin yaşandığı Ordu'da incelemelerde bulundu. Bölgeyi havadan helikopterle inceleyen Erdoğan, ardından Ünye ilçesine geçti.

Cevizdere Köprüsü ve çevresinde incelemelerde bulunurken gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar yaşadığımız felaketten sonra öncelikle bakan arkadaşlarımız milletvekillerimi, valimiz, belediye başkanlarımız birlikte yapılan çalışmalarla temizleme çalışmaları belirli bir noktaya gelmiş vaziyette. İşimiz henüz bitmedi. Malum bu köprü 60'ta yapılmış bir köprü. Gelen sel altını oymak suretiyle köprü bu hale geldi. Bu noktadaki tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölümün olmaması. Çok fazla ölüm haberi alabilirdik. Yaralı kardeşlerimizin tedavisi yapılıyor. Önceliğimiz 60'ta yapılan bu köprüyü bir an önce yeniden yapacağız. 3-4 ay içerisinde bitireceğiz. 8 civarında küçük köprü var. Bakanlığımız birkaç firmaya ihale etmek suretiyle bunları da yapacağız. Daha modern ve güçlü sistemle bunları bitirmiş olacağız. Süre olarak hedefimiz 3-4 ayı gerçimeden bitirmek."

"YASTIK ALTINDAKİ DOLARLARI BOZDURUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’nun sel felaketinin yaşandığı Ünye ilçesinde halka da seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada şöyle konuştu:

Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür. bu millet inançlıdır ve bu millet düştüğü yerden çok güçlü kalkar. Bayram sonrası ihaleyle yıkılan köprü 3-4 ay içinde bitirilecek. Eyvah dolar yok demeyin ha! Bu işin dolarla molarla ilgisi yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var. Ve şunu söylüyorum gelin yastığın altında dolarlar varsa Eurolar varsa çıkarın. Bunları bankalara vererek Türk lirasına çevirelim ve bu anlamda en önemli istiklal savaşını verelim. Bunlar o dilden anlıyor. Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit ederek bu milyleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuktan anlarız hukuk dilinden anlarız.”

'NATO ORTAĞINIZI BİR PAPAZA DEĞİŞİYORSUNUZ'

Şunu vermeyeceğiz... Bunu vermeyeceğiz. Bizde olanlar bize yeter. Bazıları halimiz ne olacak diyor? Ne varmış halimizde... Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Bugün de kalkarız yarın da kalkarız. Yeter ki benim milletim ayakta dursun. Hiç endişeniz olmasın biz bugüne kadar dik durduk. Biz sadece Allah'ın huzurunda secdeye eğildik. Ve buradaki bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Ben yine sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık, yazık... Siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papazla, bir rahiple değişiyorsunuz. Ve biz adaletin gereği neyse onu yaparız.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ordu sel felaketi Ünye

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
REİS ALLAH SENİ, KIÇINI KAĞITLA SİLEREK DERS VERENLER KARŞISINDA MAHCUP ETMESİN. AMİN İNŞALLAH
Reis napsın senin gibi eli bokluyu.. Kağıt kullan kağıt.
kendi duasina amin diyen akmal
tek kelimeyle iğrenç bir yorum
Reis hani seçimden sonra doları düşürecektin. Ne oldu o iş. Yoksa boşuna mı oy verdik sana
konuyu değiştirme sayin cumhurbaşkanı konu ekonomi 13.000 euro borcum var bir öneriniz varmi acaba?
@arjursum geber gitsin senin yuroyla ne işin var kefere parasıyla. cumhurbaşkanı bas bas bağırdı kefere parasıyla iş yapmayın sonra bir yerlerinize bir şey olur demedimi
@gumusoglu Senin yerli ve milli reyizin, kefere parasını toplayıp, kefere ülkelerdeki kefere hesaplara kaçırmadı mı?
@arjursum BU MILLETİ NASIL KULLANACAĞINI çok iyi OGRENDİ REİS İMİZ meYDANLAR çıksın YETER HERKES SUSAR ONU GÖRMEK İÇİN MİLLET AÇ GERİSİ BOŞ YİNE OY %80
okuma yazması olmayan imam hatipli arab sen çık aradan
1960 da yapılmış bunu belirterek sorumlulugu o zaman atmak olmaz sonuçta denetlemesini yapmak zorunda olan kurumları sorgulamak gerekir
dolardan haber ver ölenlerin kaderinde varmış senşn demene göre ekonomiden bahsedin biraz esnaf ne olacak
REİS, ALLAH seni kıçı b.k lu keferelere karşı mahçup etmesin inşallah
Allah seninle olsun inşallah.
Olay olduğunda hep daha kötüyle kıyas yapıp günü kurtarma derdindeler,bir kişi can vermiş daha ne olacak.Çok fazla daha ölüm olabiirdi deyip bişey yok der gibi..
bu gidişle bu millet pahalılıktan doğal yollardan ölecek... hani tek adam rejiminde her şey bürokrasi v.s çok hızlı olacaktı... bakıyorum ki evet bazı şeyler hızlandı..liranın değer kaybetmesi gibi..eskiden %1 idi sinde maşalah %20 günlük...reis sana inandık hata ettik..hepimizi kekledin maalesef..
@lotusx34 BU MİLLETE BİRSEY OLMAZ BUNLAR REİSE TESLİM OLMUŞ BUNLAR ÖLÜMSÜZ
Yaşa reyiz, 1960ların inşaat teknolojisiyle çok güzel ve sağlam yol yabdın yoll. Ray döşedin rayy. yağmur yağmasa tren raydan çıkmayacaktı, erozyon olmasa sahil yolu çökmeyecekti, hepisi kader öteye geçilemiyor
sanırıö yine bir yaptırımımız yok sadece halka sesleniş. danısıklı dövüşmü bu anlayamadım hiç yaptırım yapmıyoruz sadece sokak atısması gibi konusuyoruz ama karsı taraf hep birşey yapıyor.
Allahtan senı başhan yabdik dolar 6 buçuk oldu yap yapmasaydık? Mazallah
@serkan_1989_reios DAHA DUR 7.5 GORECEZ
@serkan_1989_reios bu isim şekli feto trollerinemi ait, hep aynı tip isimler ve hep aynı tip yorumlar, sıktınız artık harbiden insanlar size itimat etmiyor, sıradan vatandaş olmadığınızıda biliyoruz, boşuna debelenmeyin, ülkenin şu durumunu bile kendi menfaatlerinize kullanmaya çalışıyorsunuz... yazıklar olsun size...
1960 da yapılan köprüyü söylüyor diğerleri ne zaman yapılmış tabiki yandaşlar zamanında, yapan mütahitlere söylesene neden yıkıldı diye ve aynı adamlara tekrar yaptır bakalımda görelim.
@semazubeyde Daha iki gün önce sosyal medyada yıkılan köprüyü akp yaptırdı yıkıldı yanında da Atatürk dönemi yapılan köprüyü paylaşarak dimdik ayakta diyen sizler değil miydiniz...Bak 1960 da yapılmış akp zamanı değil.... Bu arada hangi zamanda yapılırsa yapılsın hiç biri yıkılmasın. size de siyasi malzeme çıkmasın...
Reis, 1 dokar= 1 lira olacak mı....
@istanbul_1979_bjfnr bu isim şekli feto trollerinemi ait, hep aynı tip isimler ve hep aynı tip yorumlar, sıktınız artık harbiden insanlar size itimat etmiyor, sıradan vatandaş olmadığınızıda biliyoruz, boşuna debelenmeyin, ülkenin şu durumunu bile kendi menfaatlerinize kullanmaya çalışıyorsunuz... yazıklar olsun size...
@istanbul_1979_bjfnr OLACAK SEN 1 DOLAR OLUCAKSIN
Bunu da 45 yıl önce ölmüş İnönü'ye bağladı, bravo.
Sana bunların da hesabı sorulacak. Bağırsana imf ye borcumuz yok diye. 8 KAT dış borcumuz var. Devlet şaha kalkacak di mi... İki çekiç üretmeye iki namluyla bu ülke kalkınmaz. Bizim dediğin müştemilatın içinde hep Siemens, bosch var.... Kime okuyorsunuz bunları...
doğru bu millet düştüğü yerden kalkar da düşüren kim yıllardır kim yönetiyor
Birgün altındaki donu alacaklar. Sana söylemedik mi yıllar öncesinden bunlar ülkeyi batırıyor diye. Allah vere de CHP gelmedi başa. Perinçek gelmedi. Akşener gelmedi. İhale onlara kalacaktı. Dolar batık ekonominin ilk serzenişi ilk dalgası. Olmaz mı diyorsun. Önceden insanlar çile çekerlerdi, şimdi hem çile hem parasızlık, fakirlik....
Çık NATO'DAN İNÇİRLİĞİDE KAPAT.CİN'in yaptığı gibi yap.Üretime yönelt dolar ile iş yapma.Dolara bağlılığı hemen olmasada zaman içinde azalt
soma 300 kişi idi ne oldu, zerre umurunuzda olmazdı.
Ordu Unye de bir kopru mu yikildi zel felaketinde. Benim duydugum 5 kopru yikilmisti. Xemekki onkar yilikmadi da yıkılmaya ramak kaldı. Mersin Antalya yolu üzerinde onlarca kopru var 1960 yıllarında yapılık ve hala demir gibi sağlam.
ver mehteri deyip ülkeyi güllük gülüstanlık gösteren habercileri haber edin biraz..vere vere mehteri yolumuza gidemez olduk..dua edin diyo reisiniz once onlem alırsın tedbir alırsın sonra duaya başvurursun...
doğru kürtaj erkan olursa yapılıyor şimdi sen kaç yaşındasın biz seni nasıl imha edelim ha it
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