Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür. bu millet inançlıdır ve bu millet düştüğü yerden çok güçlü kalkar. Bayram sonrası ihaleyle yıkılan köprü 3-4 ay içinde bitirilecek. Eyvah dolar yok demeyin ha! Bu işin dolarla molarla ilgisi yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var. Ve şunu söylüyorum gelin yastığın altında dolarlar varsa Eurolar varsa çıkarın. Bunları bankalara vererek Türk lirasına çevirelim ve bu anlamda en önemli istiklal savaşını verelim. Bunlar o dilden anlıyor. Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit ederek bu milyleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuktan anlarız hukuk dilinden anlarız.”

'NATO ORTAĞINIZI BİR PAPAZA DEĞİŞİYORSUNUZ'



Şunu vermeyeceğiz... Bunu vermeyeceğiz. Bizde olanlar bize yeter. Bazıları halimiz ne olacak diyor? Ne varmış halimizde... Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Bugün de kalkarız yarın da kalkarız. Yeter ki benim milletim ayakta dursun. Hiç endişeniz olmasın biz bugüne kadar dik durduk. Biz sadece Allah'ın huzurunda secdeye eğildik. Ve buradaki bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Ben yine sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık, yazık... Siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papazla, bir rahiple değişiyorsunuz. Ve biz adaletin gereği neyse onu yaparız.

