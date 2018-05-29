Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"ZULÜM 1453'TE BAŞLADI YAZANLARI UNUTMADIK"
İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz'da tankları alkışlayanları, kontrollü darbe diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık. Bayrağımıza tahammülü bulunmayanları, ezandan rahatsız olanları, pasaportundan utananları unutmadık. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadıklarımız bile tek başına bu gerçekleri göstermeye yeterlidir.
"İSTANBUL ÜZERİNE TİTREMEMİZ GEREKİYOR"
Türkiye'yi şahlandıracağız. Bunun için vakit Türkiye vakti diyoruz. İstanbul bize ecdadın en kıymetli emanetidir. Kalp durursa diğer organlar da görevlerini yerine getiremez. İstanbul Türkiye'nin kalbidir. İstanbul'un üzerine adeta titrememiz gerekiyor.
"ÇEVRECİ BİZİZ"
Bu gördüğünüz bölge eskiden Sütlüce mezbahanesiydi. Belediye başkanlığımda mezbahaneyi bir kültür merkezine dönüştürelim dedik. Haliç kokuyordu. Haliç adeta kara parçası haline gelmişti. Önceden Haliç'i temizleyelim, burayı da kongre mezkezi yapalım dedik. Taş ocağı vardı, buradan çıkan o çamuru oraya taşımamız lazım dedik. 9 kilometre buradan Alibeyköy'e o taş ocağı. Çamuru oraya pompaladık ve taş ocağını doldurduk. Dolduruyoruz ama su tekrar kirli buraya dönüyor. Viaport buradan oraya aktarılan çamurla dolan yerdir, çevreci biziz'' dedi.
"HALİÇ'İ TERTEMİZ HALE GETİRDİK"
Halicimizi kurtardık, artık burada balık avlanıyor. Veysel hoca da havaya girecek, boğazdan buraya bağlantıyı kurduk, suyu aktardık, Haliç'i de tertemiz hale getirdik. Kadir Bey'in döneminde de burası bitti. Şimdi burada bu törenlerimizi yapıyoruz. Devraldığımzı İstanbul ile bugün ki istanbul arasında dağlar kadar fark var. Laf ile aşk olmaz. Aşk ile koşan da yorulmaz. Sokaklar çöp dağlarıydı, musluklardan su akmıyordu.
"24 HAZİRAN'DAN SONRA DERS VEREBİLİRİM"
Atatürk Havalimanı'nın Central Park'in üç katı Hyde Park'ın sekiz dokuz katı olduğunu belirten Erdoğan, kaynak çeşitlendirmesine değindi. ''Para yok'' diyenlerin, kaynaktan anlamadığını belirten Erdoğan 24 Haziran'dan sonra kendilerine ders verebileceğini söyledi.
"BU İŞ AŞK İŞİDİR"
Erdoğan ''Olmaz diyorlardı oldu, İstanbul'un o günden bu güne su sıkıntısı yok. Bu iş aşk işidir. Şuna karşıyım buna karşıyım; siz hayat boyu neye karşı olmadınız ki. Bir söylemi var Sabiha Gökçen'e karşı. Neden karşı? Sabiha Gökçen bizden önce yapıldı, doğru oraya biz geldiğmizde uçak inmiyordu. Biz gelditen sonra uçak inmeye başladığı gibi yetmez hale geldi. Eyyy Kılıçdaroğlu, bu iş öyle durup duruken olmuyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Sabiha Gökçen de yetmedi, Atatürk Havalimanı da yetmedi. Şimdi 3. havalimanını yapıyoruz. Şuandaki Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de Osmanlı'da olduğu gibi millet caddesi haline getiriyoruz.'' dedi.
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