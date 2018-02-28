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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatından kesitlerin anlatılacağı "Dede Sultan" adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakat vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul'da Baran Medya şirketine "ihtarname" gönderdi.

İhtarnamenin "konu" kısmında "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatını ve hatıralarını anlatmayı planladığınız 'Dede Sultan' isimli filmin çekimine ve gösterimine muvafakatımızın olmadığının, muvafakatımız dışında işbu filmin yapılması durumunda yasal yollara başvuracağımızın ihtaren bildirilmesidir" ifadelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Tarafımıza göndermiş olduğunuz 'Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Mektubu' başlıklı yazınız ve ekindeki bilgi ve belgeler ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatından kesitlerin anlatılacağı 'Dede Sultan' isimli bir film yapma niyet ve hazırlığı içinde olduğunuzu bildirmiş bulunmaktasınız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsi geçen filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakati bulunmamaktadır.

Tarafınızca bu doğrultuda işlem tesis edilmesini, aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağınızı vekil olarak ihtaren bildiririm." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı film şirketi "Dede Sultan"

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
eğer Onlar gibi düşünsen ,onlar gibi yaşasan ; değil filmini , Çoktan Senin Heykellerini dikmişlerdi hemde diğerlerini yıkıp yaparlardı bunu Nasılki İsmet İnönü ,Atatürk öldükten sonra paralardan tamamen silip sadece Kendi resimlerinin olduğu paraları bastırmışsa aynen öyle Sana Düşmanlıklarının tek sebebi,Aslında Millete olan düşmanlıklarıdır bunu bizde biliyoruz onlarda
senin filmini isteyen kim..
yaz ceza gelsin paralar
seni görünce televizyonu kapatıyoruz filmini kim seyreder
anlayan anladı ama geri kalan da nerde o zeka
yağ çekmek içn her yolu deniyorlar
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