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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 14.15'te Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek

Ayrıntılar birazdan...

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erdoğan temel karamollaoğlu

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