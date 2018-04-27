Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore ve Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarını Korece olarak tweet attı.

대한민국 문재인 대통령과 조선민주주의인민공화국 김정은 국무위원장의 남북 정상회담이 오늘 판문점에서 이루어져서 반가웠습니다. 5월 2일날 예정한 서울 방문일정에서 문재인 대통령과 이 주제도 논하겠습니다. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Nisan 2018

한반도 양국관계의 발전 및 한반도의 비핵화를 위한 역사적 만남을 응원하며 본 과정이 성공적으로 지속되기를 기원합니다. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugün Panmunjom'da görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu" bildirdi. Seul'e 2 Mayıs'ta gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile bu önemli konuyu da ele alacaklarını ifade eden Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." temennisinde bulundu.



