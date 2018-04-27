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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca Korece tweet attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore ve Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarını Korece olarak tweet attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugün Panmunjom'da görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu" bildirdi. Seul'e 2 Mayıs'ta gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile bu önemli konuyu da ele alacaklarını ifade eden Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." temennisinde bulundu.


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Kore korece erdoğan Twitter

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