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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Cezayirli gazeteci Osmanlı'nın Cezayir'e sömürge anlayışıyla mı geldiğini sorması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer Türkiye sömürgeci olsaydı bu soruyu Fransızca değil Türkçe sorardınız" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turuna başladı. Erdoğan'ın resmi temaslarının ilk durağı Cezayir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında, Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri ilginç bir ana sahne oldu. Buluşmada Cezayirli bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'yı kastederek "Türkiye, Cezayir'i sömürge olarak mı görüyordu?" sorusunu yöneltti. Haber 7'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli gazetecinin sorduğu soruya tarihi bir yanıt vererek "Öyle olsaydı, bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe sorardın" dedi.

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Katarlı gazeteci Faysal Kasım, Erdoğan ile Cezayirli gazeteci arasında geçen o diyaloğu resmi Twitter hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Afrika Cezayir Katar gazeteci

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Okuyucu Yorumları 115 yorum
HE HE AYARR...
Kardeşim benim de politikalarını çok sevdiğim bir görüşte değil Sayın Cumhurbaşkanımız ama doğruya da doğru orada ki gazeteciye güzel laf olmuş.Orada Cumhurbaşkanını değil Türk milletini suçlar nitelik taşıyor soru.
zoruna gitti galiba
begenmediysen sana da bi ayar ceksin.ayarsiz kurbaa
Anlaşılan an ana da iyi bir ayar olmuş reisin cevabı :)
@ozgurtura BELLİKİ ÇOOOOOOK ZORUNA GİTMİŞ. ALMIŞIN AYARI
cezairlimisim çomar
HE AYARR BEĞENEMEDİN Mİ SENİ DE Mİ SÖMÜRDÜLER
@ozgurtura Onlarca yorum sahibine soruyorum Cezayirli gazeteci yakın tarihini, Fransızları bırakıp osmanlı sorusunu neden sordu. ve gazeteci aldığı kapak gibi cevabı reklam yapar gibi twitter den neden yayınladı...
@ozgurtura NE O ZORUNAMI GİTTİ ÇOK ZORUNA GİTTİ İSE KENDİNİ KAMYONUN ALTINA AT ORADA RAHATLARSIN
beğenmediysen sanada ayar verelim
Valla Tayyip Beyciğimi sevmem ama doğru lafa ne denir ki :) Helal olsun.
yolsuzluklar yüzünden akp yi desteklemeyi bıraktım, ama bu cevabı ayakta alkışlıyorum
@bayhakan Ortada yolsuzluk yok irana ambargo delindi bavullarla ticaret yapıldı abdnin ayağına basıldı onun güdümündeki fetö chp yolsuzluk gibi lanse etti tıpkı ösoya giden silahları daeşe gidiyor dedikleri gibi
hem 4 bakan suçlu olsaydı da tüm akpyi bağlar mı akp tarihin en temiz partisi 80 yıldan daha çok yol köprü hızlı tren tünel derslik hastane havalimanı üniversite yaptılar hem AMBARGO DELİNDİ BAVULLARLA TİCARET YAPILDI BULUNAN PARA DA BU
kimi destekliyosun yollu chpyimi yoksa fetocu ıyi parti denen devsirmelerimi
@bayhakan adamlar ot yetişmeyen dubai den buğday ital etmiş sen ambargo diyosun
Doğru söze ne denir. Almış cevabını
kapak
Gerçek bir devlet Adamı,M.K.Atatürkden sonra gelmiş büyük bir nimet,değeri de aynı onun gibi sonradan anlaşılacak
Helal olsun vAlla. İster sevin ister sevmeyin ama adam lider. Böyle adamı birdaha zor buluruz.
OFFFF ))) TIPA ya bak.. helal Sana Reis
cuk oturtmuş...
Kapak oturmuş. Fransizlara sorcaği yerde bize soruyor Adamlari hem sömürmüşler,hemde beyinlerini iyi yikamişlar
Tayyip'i günahım kadar sevmem ama keşke öyle demiş olsa... İlk kez bir sözünü takdir ederim. Fakat haber resmi kaynaktan değil, 3. şahsın twitine dayanılarak hazırlanmış.
helal olsun kimseden lafını esirgemiyeceksin işte böyle !
helal olsun başkanım
vurdu gol olduuuu:))
REİS sana karşı olanlara bu cevap kapak olsun ve milli olmak ne demek öğrensinler.ulusalcılıkla,yurtsevercilikle olmaz bu işler.milliyetçi olacaksın kardeşim MİLLİYETÇİ,o kadar.
@ademtoyan CEVAP GÜZELDE .... SORUDA CEVAP DA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ BU GÜNÜN GÜNDEMİ DEGİLCEZAYİR SAVAŞI AKLI BAŞINDAKİ BİR GAZETECİ BU SORUYU SORMAZ BU GÜNÜN GÜNCEL SORUSUNU SORAR
tebrik ederim. Cukkk diye oturtmuş
Beyinlerini fransıza infilize kiraya vermişler arap a güzel cevap kapak olmuş
Gazeteci ingilizce sormadiysa ayar güzel olmuş.
Osmanlı sömürgeci olsaydı 400 yıl 500 yıl yönettiği ülkelerin hepsi Yunanistan,Bulgaristan dahil hepsi Türk ve müslüman olurdu.Afrikayı sadece 100 yıl yöneten sömürgeciler ne din ne dil bırakmadı.Cezayirin kendi dilini cezayir vatandaşına unutturdu.
Hükümeti ve cumhurbaşkanı na gram sempatim yok ama gazetecinin açtığı ortaya nasılda gelişine vurmuş. İlk kez yaptığı bir hareketi beğendim.
helal başkan...kapak cukkk oturmuştur..
ARADA AYAR VERİYOR ERDOĞAN TEBRİK ETTİM...
adamsın reis herzaman yanındayız....
helal
helal reis
harbi çakmış reis lafı
helal olsun reis
aboooo o nasıl laf öyle ????
İŞTE DEVLET ADAMI İŞTE LİDER.SAYIN CUMHURBAŞKANININ İZLEDİĞİ SİYASET VE POLİTİKA BAŞTA DIŞARDAKİLER OLMAK ÜZERE İÇERDEKİ HAİNLERİN İŞİNE VE ÇIKARINA TERS DÜŞTÜĞÜ İÇİN BU KADAR SALDIRIYA UĞRUYOR.BAŞKA BİR ŞEY ARAMAYIN EĞER HER ŞEYE EVET DİYEN BOYUN EĞEN OLSA İDİ EN DEMOKRAT VE EN İYİ LİDER O OLURDU.MESELELERE BİRAZDA ÜLKE ÇIKARLARI ÜLKE GÜVENLİĞİ NOKTASINDAN BAKALIM
Danışıklı dövüş olduğu çok belli. Bakalım bu ayarı verdirtmek için o gazeteciye kaç para ödediler. Malum seçim yakın böyle şovlara ihtiyaç var. One minute olayını unutmadık.
@mazlumx68 lafa geldimi türkiye cumhuriyeti vatandaşıyım der övünürsün. bence nerenin vatandaşı olduğun çok açık. allah akıl fikir izan hidayet versin.
@mazlumx68 SEN VE SENİN GİBİLER ÇOK ZAVALLISINIZ SEN İYİSİMİ KARNINA BIÇAK SOK O ZAMAN RAHATLARSIN
dahice.yerinde mükemmel bir cevap olmuş ağzına sağlık denir.
kısa net ve tamamlayıcı helal reis
herifi sevmem ama sağlam laf etmiş
CUK DİYE OTURMUŞ VALLAHİ HELAL OLSUN
kendisini sevmem oy da vermem ama cevap kapak değil tıpa olmuş gazeteciye.
bunlar kurmaca olabilir bence gayet müsait kurmaca olmaya o tür bi ülkenin gazetecisi böyle bişiyi sormaya cesaret etmesi garip bizim ülkede bile bişi sordurmuyolar gazetecilere
reus ten nokta isabet keşke sömürgeci olsaydik daha büyük olurduk bugünkü abd rusya cin gibi ama olamauiz bizim allah inancımız var
TAM KAPAK OLMUŞ.HELAL OLSUN.
müthiş cevap şapka çıkarıyorum!
Al gülüm ver gülüm
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