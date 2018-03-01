Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turuna başladı. Erdoğan'ın resmi temaslarının ilk durağı Cezayir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında, Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri ilginç bir ana sahne oldu. Buluşmada Cezayirli bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'yı kastederek "Türkiye, Cezayir'i sömürge olarak mı görüyordu?" sorusunu yöneltti. Haber 7'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli gazetecinin sorduğu soruya tarihi bir yanıt vererek "Öyle olsaydı, bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe sorardın" dedi.

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Katarlı gazeteci Faysal Kasım, Erdoğan ile Cezayirli gazeteci arasında geçen o diyaloğu resmi Twitter hesabından paylaştı.