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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 18:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyat olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonu

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Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattıSon dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı
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Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu erdoğan

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