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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin TBMM'deki grup toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden CHP liderinin "FETÖ'nün 1 numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim" sözleri nedeniyle tazminat davası açıldığını duyurdu.

Aydın, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektir. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir" paylaşımlarında bulundu.

FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye’nin inşasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ne kadar hayati olduğunun izahtan vareste olduğunu belirten Aydın, bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmamasının ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP ak parti

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
bilalin gemiciklerine yakit alirsin.
kaybedeceginizizi biliyorsunuz o zaman demeki oda yalan
bu kafayla daha cok tazminat oder zihniyetiniz....
FETÖ VE KALINTILARI YURT DISINDA FARE GIBI ÖLECEKSİNİZ
FETÖ VE KALINTILARI YURT DISINDA FARE YASAMAYA DEVAMMMM
adam doğruyu söğluyor
fetöyle yatıp kalkan elini ayağını öpen kim bunlar ne zorunuza gidiyor
DOĞRU SÖZE NE DENİR Kİ...YALAN DEĞİLKİ BUNU TÜRKİYE BİLİYORSADECE KEMAL KILIÇDAROĞLUMU YANİ...O ZAMAN HERKESE AÇALIM DAVA HA....
250 BİN ÇOK AZ.
@ademtoyan aynen kılıçdaroğlu doğru söylüyor. kim bunları devlet kurumuna atadı. Zekeriya kim zırhlı aracını tahsis etti. eşek gözlüğü ile bakmayın
Utanmasa yok hani MAN adasına transfer yalandı hani pkk ile görüşen şerefsizdir.. diyordu... hani AB hayır diyordu papa haçlılar hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu PAPAYA koşup ailecek fotoğraf verdi fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF eden hesap versin sonra çaycı odaciya sıra gelsin
Kılıçdaroğlu haklı. her ayağına girdiler siyasi ayağına girmiyolar sebep çok açık ucu Erdoğan a dokunacak. ne istedinde vermedim diyen kendisi, parsel parsel satanlar, kanlı mı olacak kansuz mı olacak diyenler yandaşları. kozmik odayı teslim efen kendileri. dön artık sensiz bu vatanın rafı tuzu yok diyen kendileri. sen canavarı besle büyük sonra okşsrken tırnağını kırınca düşman ol. hiç bir sorumluluk alma yetmiyormuş gibi muhalefeti fetöcülğkle syçla. sıyrıl işin içinden aklan. oh ne ala.
bunların kurucusu zaten feto birtek akkoyunlar bunu hazmedemez çünkü mal oldukları netleşir.
Agzı olan yazmış ak partiye oy vermiyenler genelde yorum yapmış peki kılıçdaroglu hep fetocuları koruyup kollayıp savunmadımı kılıçdaroglu partinin başına nasıl geldi fetocuların kunpası ile demi yorum yaparkrn kılıçdaroglunu savunanlar 2 kez düşünmeli madara oluyorlar
@guzel_gunlere Aynen Fetocuların hainlikleri ortaya çıktıktan sonra chp liler tarafından savunulmaya başlandı.
@omer_1970_vjfhk ulan sığır, chpliler fetönün hainliğini 30 yıldır söylerken aklınız oturma organınızamı kaçmıştıda kuduz köpekler gibi savunuyordunuz? düne kadar gerizekalıydınızda şimdilerin en akıllısı sizmi oldunuz? daha yakın siyasi tarihimizde meclis kürsüsünde rahmetli kamer genç bu fetöye devleti teslim edip hata yapıyorsunuz, iş açacaksınız başımıza dediğinde tepki veren haysiyetsizlere bakın, hangi parti mensubu olduklarına bakın işte orada gerçek fetöcüleri göreceksiniz lakin anlamak için beyin gerek beyin!
Utanmasa yok hani MAN adasına transfer yalandı hani pkk ile görüşen şerefsizdir.. diyordu... hani AB hayır diyordu papa haçlılar hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu PAPAYA koşup ailecek fotoğraf verdi fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF eden hesap versin sonra çaycı odaciya sıra gelsin!!!
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.
kılıçdaroğlu dogru soyluyor ve ALLAH biliyor ki FETÖ nün siyasi ayagı nın başı maalesef ataturk un kurdugu cumhuriyetin en başı.Eger ahlaklı savcı varsa sen fetö ye kozmik odayı nası acıp devletin mahremine bunları nasıl soktun diye hesap sorar.Ama nerede?
KİM DEVLETİN ASKERİYESİNİ POLİSİNİ VE ÖSYM VE TÜM DEVLET KURUMLARINI VE ARAZİ V.S. TESLİM ETTİ VE VERDİ İSE FETÖ CUDUR. VE FETÖ DAN DAHA SUÇLUDUR. ŞU AN PİSLİĞİNİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR AMA BU ÇIKACAK BİR PİSLİK DEĞİL
Yandaş yazar dilipak FETO bakanlar kurulunda.. dedi bende diyorumki kim hocam dediyse kim fetosa her istediğini verdiyse kim fetoyu övmüşse kim kasila kasila poz vermişse onunbununcocugudur... diyorum ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocukları kuduruyor. Burdan gerçek fetocular ortaya çıkıyor!!!!!!
Yandaş yazar dilipak FETO bakanlar kurulunda.. dedi bende diyorumki kim hocam dediyse kim fetosa her istediğini verdiyse kim fetoyu övmüşse kim kasila kasila poz vermişse onunbununcocugudur... diyorum ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocukları kuduruyor. Burdan gerçek fetocular ortaya çıkıyor!!!!!
KILIÇDAROĞLU haklı biz Atatürk ve cumhuriyet sevdalıları onun arkasındayız adalet her keze lazım
Sayfadaki mallar yine ötmeye başlamış. '' Doğruyu söylüyor .. '' diye diye mallık olduklarını kanıtlıyorlar. Yav Kemalin kazandığı bir dava gösterin bir tane..
Bu ülkede doğru ve doğruları söylersen mahkemeya verilirsin,dokuz köyden kovulursun..
kaybetmek adamın kaderi
tabi sizin cebinizden cikmiyor ya paralar acin anacim vurun milletin sirtina
karikatür kemal yine güldürüyor herkesi
Yandaş yazar dilipak FETO bakanlar kurulunda.. dedi bende diyorumki kim hocam dediyse kim fetosa her istediğini verdiyse kim fetoyu övmüşse kim kasila kasila poz vermişse onunbununcocugudur... diyorum ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocukları kuduruyor. Burdan gerçek fetocular ortaya çıkıyor!!!
Nesi şok? Normal davranışları böyle. Ne doğruyu ne de eleştiri hakkını kabullenemiyorlar. Yine de bu konuşma için doğru yorumu Sn.Hacımollaoğlu yaptı. Fetönün 1 numarası ağır olur. Ama yataklık ve yardımdan suçludur demişti.
ne yapsın çoluğu çocuğu var ev geçindiriyor merkele demişti para yetmiyor siyasette ek iş yapıyom diye artık havuzda para yok satacak yer kalmadı gibi hakaret ediyor kendisi akape genel başkanı olarak biri hakaret edince oluveriyor cumhur başkanı yemede yanında yat
Kemal bey kitabın ortasın dan konuşmuş geri vites yok siyasi kanadı kimse çıkacak kim olduklarını da cihanı alem biliyor.
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