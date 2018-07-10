Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanlık Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci resmi ziyaretini KKTC'ye yaptı. Erdoğan KKTC'deki temaslarının ardından yaptığı konuşmada Avrupa ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne net mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede birçok konuyu ele aldık. Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinde gelen aşama hakkında bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Biz Türk tarafı olarak son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik.
Türkiye, Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir. Biz Doğu Akdeniz'de istikrarın güçlenmesinde katkı sağlayacağımız bir çözüme özellikle yapıcı katkılar sağlayarak sürdürdük, sürdüreceğiz.
Avrupa'nın istekleri doğrultusunda değil, uluslarası hukukun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilecektir. Aksi taktirde garantör bir ülke olarak Uluslararası hukuk çerçevesinde Kıbrıs için hak aramaya devam ederiz.
Bir diğer konu Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Tekirdağ'da meydana gelen kazada 24 kardeşimiz maalesef bu tren kazasında öldü. Kendilerine Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum.
Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti
Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı
Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!
Düğününde tokatlar havada uçuştu!
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
İyi bir cinsellik için köye gidin!
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum