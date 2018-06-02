Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında Muharrem İnce'yi çok sert dille eleştirdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki Muharrem İnce'ye yönelik o detaylar:
MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT
"Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar.
Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman.
Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın. Ben zaten bir dava açtım."
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