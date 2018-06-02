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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmasında Muharrem İnce'ye çok sert yüklenerek "Milletvekillerine sesleniyorum, İnce'ye dava açın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında Muharrem İnce'yi çok sert dille eleştirdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki Muharrem İnce'ye yönelik o detaylar:

MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT

"Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar.

Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman.

Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın. Ben zaten bir dava açtım."


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sayın başkan bunlar insanlıktan anlamaz anladıkları dilden konuşmak lazım chp zihniyeti budur yalan dolan iftira düzenbazlık müftünün karısını unutmadık , dün fox tv hastane haberi her şeyleri düzmece 24 haziranda son tokadı vuracağız inşallah defolup gidecekler yalanlarıyla beraber
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