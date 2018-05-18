Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

Erdoğan'ın konuşması Ramazan ayının birlik mesajı ile başladı.
Erdoğan ''Zirve dönem başkanı olarak üç gün önce yaptığımız davete kısa sürede icabet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İsrailli haydutlar tarafından katledilen Filistinliler için harekete geçme insanlığın hala ölmediğini göstermek demektir. Kudüs müslümanların onurudur. Ortak hafızası ve emeğidir. Aynı zamanda üç semavi dinin mukaddes beldesidir. Kudüs'e yönelik saldırı bu hassasiyetlerin tamamına yapılmış demektir. Üç semavi dinin barış içind ebir arada yaşama idealine sahip çıkıyoruz. Bölgemizi kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere dur diyoruz'' şeklinde konuştu.
Erdoğan ''14 Mayıs insanlık tarihine nasıl kara bir gün olarak kazınmışsa 18 Mayıs'ta insanlık tarihinin onuru olarak yazılacaktır. Bu salondakilere şükranlarımı sunuyorum. Bu tavrınızın sadece din kardeşlerimiz için değil Hristiyanlar ve Museviler için de önemli olduğuna inanıyorum'' dedi.
"İSRAİL'İN YAPTIĞI HAYDUTLUKTUR, VAHŞETTİR"
Erdoğan ''14 Mayıs günü, ABD dünyadan yükselen tepkilere rağmen büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşıdı. Aynı gün Filistinli kardeşlerimize yönelik bir katliam gerçekleştirildi. İsrail aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 62 kardeşimizi şehit etti. İsrail'in yaptığı haydutlukttur, vahşettir, devlet terörüdür'' şeklinde devam etti.
"HESABI SORULMAYAN HER CİNAYET FAİLİ DAHA DA AZDIRIR"
''İsrail hem tüm dünyanın gözü önünde bu cinayetleri işliyor hem de kanını döktüğü bu insanları suçlayarak kendini aklamak istiyor. Hesabı sorulmayan her cinayet faili daha da azdırır. İsrail hesabı hukuk önünde vermedikçe pervazsızlaşıyor. 15 Mayıs 1948 de Nakba ile başlayan sürgün ve baskılar, katliamlar 70 yıldır katlanarak devam ediyor. 14 Mayıs Filistin'in tarihine yeni bir Nakba olarak kaydolmuştur.''
"HER ADIM BMGK'DA ABD TARAFINDAN VETO EDİLİYOR"
''Barış sürecinin yeniden sağlam bir zeminde işlev kazanması kaçınılmazdır bu konuda Filistini kardeşlerimizle eşgüdüm içinde adım atmaya başladık. İsrail katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir. Bu konunun BM Genel Kurulu nezdinde takipçisi olacağız. Her adım BMGK'da ABD tarafından veto ediliyor''
"BU MESELEDEN ELDE EDECEĞİMİZ BAŞARI MÜSLÜMANLAR İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"
''ABD'nin Kudüs kararı islam coğrafyasına dair yeni şeylerin habercisidir. Bu meselede elde edeceğimiz başarı müslümanlar için bir dönüm noktası olacaktır. Önce kendimizi toplayacağız sonra toplanacağız, Birbirimizle kenetleneceğiz. Rabbimizin emri ortada Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılınız, bölünüp parçalamanyınız' Bu emre uyacağız. Egemen bağımsız Filistin Devleti hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Açıklayacağımız sonuç bildirgesi tüm İslam dünyasında ve tüm dünyada farklı bir tesir uyandıracaktır'' şeklinde son verdi.
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