Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

Erdoğan'ın konuşması Ramazan ayının birlik mesajı ile başladı.

Erdoğan ''Zirve dönem başkanı olarak üç gün önce yaptığımız davete kısa sürede icabet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İsrailli haydutlar tarafından katledilen Filistinliler için harekete geçme insanlığın hala ölmediğini göstermek demektir. Kudüs müslümanların onurudur. Ortak hafızası ve emeğidir. Aynı zamanda üç semavi dinin mukaddes beldesidir. Kudüs'e yönelik saldırı bu hassasiyetlerin tamamına yapılmış demektir. Üç semavi dinin barış içind ebir arada yaşama idealine sahip çıkıyoruz. Bölgemizi kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere dur diyoruz'' şeklinde konuştu.

Erdoğan ''14 Mayıs insanlık tarihine nasıl kara bir gün olarak kazınmışsa 18 Mayıs'ta insanlık tarihinin onuru olarak yazılacaktır. Bu salondakilere şükranlarımı sunuyorum. Bu tavrınızın sadece din kardeşlerimiz için değil Hristiyanlar ve Museviler için de önemli olduğuna inanıyorum'' dedi.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI HAYDUTLUKTUR, VAHŞETTİR"



Erdoğan ''14 Mayıs günü, ABD dünyadan yükselen tepkilere rağmen büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşıdı. Aynı gün Filistinli kardeşlerimize yönelik bir katliam gerçekleştirildi. İsrail aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 62 kardeşimizi şehit etti. İsrail'in yaptığı haydutlukttur, vahşettir, devlet terörüdür'' şeklinde devam etti.