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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 08:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’da kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’i aradı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkese gerekli talimatlar verildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi. Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz" dedi.

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TÜM TÜRKİYE LEYLA'YA AĞLADI

Ağrı'nın Bezirhane köyünde, Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra dün, köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cesedi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Leyla'nın acılı babası: Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Ağrı Leyla Aydemir

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
erkek çocuklara tecavüzü meclis arastıracaktı.red oyu verip olayı kapatan bu adamın partisi degilmiydi.
inşallah o cani bulunur, kah ettiği gerekli cezayı alır.
sayı başkanım ensardaki 45 istismarıda üzerinü örtülmeden edenin yanına kalmadan talimat vereydin ya kamu vijdanı sızlıyor bizim tacizcimiz iyi denmesin eden cezasını en ağır şekilde almalı
ülkede sankı mahkemeler yok savcılar yok kolluk kuvvetı yok herkese talımat nermış padışah ülkenın geldıgı duruma bakım bu işler resen başlar zaten senden talımat beklemez kımse
Ya arkadaş allah belasını versin bunu yapanlarında ben şuna dikkat ediyorum. Cumhur başkanı talimat verdi nedemek, bu ülkde cumhur başkanı talimat vermeyince emniyet yargı ve polis işini doğru yapmıyormu? Demekki yapmıyor abi bu nedir yani bu halemi geldi artık, ya emminetin talimat almasına gerek varmı zaten bu işi değilmi adamların. Tabiki sorumlusunu bulacak, tabikide yargı talimata gerek duymadan cezasını verecek, normal olan buöyle işlemesi değilmi, Sırf isim duyulsun diye cb talimat verdi haberi nedir yani.
enser vakfındaki 45 erkek cocugun yıllarca tecavüz olayınada bi talimat verseydin . ilahili tecavüDen sonra ölümmü olması lazım.. aynı hasasiyeti gösterseydin keşke kuran kurslarında yurtlarda bu tecavüzlerin üstü örtülüyor..
8 yılda 104000 çoçuk kaybı resmi kayıtlarınızda bulunmakta sayın reisimiz.aileler i haber lamaıyorlar. hukuki yaptırım,caydırıcı savcılarınıxzatamayula yönlendirdiğiniz tecavüz serbest, taciz suç diyor nerdeyse..içerde insanlar fetö,ergenekon,balyoz,diye alındığı için ceza evleri yetmedi hapishaneler yapıyorsunuz ,okullar açın eğitimle gidin,sapıkları salmayın 16 yıldsır yasada sizde güçde iszdeydi alibaba çiftliğinde değil..
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