Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi. Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz" dedi.

TÜM TÜRKİYE LEYLA'YA AĞLADI



Ağrı'nın Bezirhane köyünde, Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra dün, köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cesedi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.



