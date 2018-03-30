Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında ekonomik durumu sıkıntılı olduğunu söyleyenlerin kendisini üzdüğünü söyledi. Erdoğan, “Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü.” diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK: TEDBİR ALACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerle Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i kast edip etmeği akıllara geldi. Zira Şimşek şirketlerin döviz borçlarını yönetemediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız"

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ORTADADIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: