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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik durumun sıkıntılı olduğunu söyleyen arkadaşların kendisini üzdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları akıllara Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki Mehmet Şimşek'in açıklamalarını getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında ekonomik durumu sıkıntılı olduğunu söyleyenlerin kendisini üzdüğünü söyledi. Erdoğan, “Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü.” diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK: TEDBİR ALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerle Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i kast edip etmeği akıllara geldi. Zira Şimşek şirketlerin döviz borçlarını yönetemediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız"

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ORTADADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

*Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlar bu tür yanlışı yaparlarsa affedilir yanı olamaz

*Ortada büyümede büyük bir başarı var, biz yüzde 7.5 büyümeyi konuşurken, bunları söylüyorlar; insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?

*Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları, döviz spekülasyonlarının tavan yaptığı dönemde büyümedeki netice umarız herkese ders olmuştur

*Kur aşağı kur yukarı diye tutturmuşlar, geçin bu işleri; Türkiye ekonomisi ortadadır

*Teori başka pratik başka bir şey; bunları birleştirebilirseniz saygı duyarım; ama bun başaramıyorsanız sen yoluna biz yolumuza

*Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştıranlara kötü bir haber vereyim: Türkiye 2018’de yüksek büyümeyle üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları bozacak

*Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açık

*Yatırım ortamını iyileştirme düzenlemesi yapıldı, bunun devamı da gelecek

*(Son verilere bakınca) bu yılın ihracat açısından da bereketli geçeceği görülüyor

*Geçen hafta savunma sanayi firmalarımız yurt dışında katıldıkları tek fuarda 800 milyon dolarlık sipariş aldı. (Reuters/Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan ekonomi

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Ekonomi gayet iyi, kimse kimseyi kandırmasın, toplum alışmış iş yok demeye, para yok demeye , bunların hepsi palavradan ibaret,
@aydnmurat Tok açın halinden anlamazmış.
@hbertugrul bunların hepsi aynı,aktroller iyi besleniyorlar ve bayağı besililer.
@hbertugrul biz para yok diyenleri çok gördük, aylık harcama miktarlarını inceleyip suratına çarpacaksın bu para yok diyenlerin ,
Yav he he,millet aylardır et yiyemiyor,evinde sıcak çorba kaynamiyor,millet pqzardan eli boş donuyor,dolar artıyor 4 TL oluyor,benzin 6 TL,sonra ekonomi ortada,bırakın bu algı işlerini,millet aç aç aç.
ya he he aç olanlar belli avm ler hafta sonu girilmiyor. yollar arabadan kilitleniyor hemde öyle eski falan da değil herkes marka giyiniyor sen Avrupa da yaşıyorsun herhalde işiniz gücünüz kolpa yok edebiyatı.
@stastemir asıl sana yav he he, tokadı seçimde yemeye bak , ulan sen zaten 15 yıldır ötüyorsun hiç susmadın ki, bu arada Atatürkün seçime girmeyi yemeyip ülkeyi yönettiği süreyi RTE seçimle iş başına gelerek o süreyi egale etti
dolar 4 lira euro 5 lira ya yükselince ekonomi süper mi olmuş oluyor ? enflasyon neden yüksek peki ekonomi süper olduğu için mi ? cari açıktan söz etmiyorum bile.. durum böyle iken % 7.5 üyüme nasıl sağlanır biri bana açıklasın..
@seyit47 büyüme hesaplanırken enflasyonu düşmezseniz büyüme yüksek çıkar hükümetler her zaman böyle hesaplar.
Arkadaş doğru söyleyeni istemiyor bu nasıl iş,yanlışta olsa,yalanda olsa beni yüceltin diyor kendi kednini kandırıyor.Yeter artık istifa et git senin kaprislerini cekemez ülke..
doğruyu söyleyen 9. köyde sanırım
PARASI ÇOK OLANLARI BİLİYORSUNUZ
AKP İÇİNDE 2019 BAŞKANLIK SEÇİMİNİ ERDOĞANIN KAYBETMESİNİ İSTEYEN ALEYHİNDE ÇALIŞAN ÇOK ADAM VAR AYNISINI 2017 SEÇİMLERİ ÖNCESİNDEDE YAPMIŞLARDI ALLAHIN İZNİYLE ERDOĞAN GENEDE KAZANACAK VE TÜRKİYENİN İLK BAŞKANI OLARAK TARİHE GEÇECEK
Bunun cevabı çok basit.Adliyelerdeki icra dosyalarının son 3 yıla göre yıldan yıla durumunu sayısını söyler misiniz lütfen?
dogruyu söylemiş mehmet şimşek. çek kulagını niye dogruyu söylüyon diye. soylunun kulagını çektin seside çıkmıyor garipimin.bununda ipini çek. ileri giderse fetöcü dersin sen hain dersin sen. sen herşeyi dersin. çünkü cumhursun. senle olmayan biride bensem hain oluyorum.vay zavallı vay
chp ve yan zümreleri zaten 15 yıldır ekonomi kötü diyor, ekonomi kötü diye diye kötüleştirecek fırsatçılar, hainler, ekonomi kötüyse sizi ilgilendirmez, seçimde halk kararını veriyor, ne ötüp duruyorsunuz?
Ya Bırakın ekonomiden ekonomi Bakanı bahsetsin. Herkes kendi bildiği işi yapsın .
Ülkenin belli kesimi hariç en az %75 i ekonomik olarak sizin belirlediğiniz ve resmi olarak belgelenmiş ve yayınlanmış olan Yoksulluk sınırını bıraktık bir kenara da açlık sınırı ile karşı karşıya bir şekilde yıllardır yaşam mücadelesi veriyor. Yeni mi farkına vardınız bazı şeylerin .Kimse kusura bakmasın ama topum bitik. Laf ile pilav da pişmiyor.
Doğruları söylemek kimin haddine izin almadan konuşmayın ekonomi uçuyor cari açık yok işsizlik yok şeker fabrikaları satılmayacak deyin enflasyon dolar fötoşun dış güçlerin işi deyin etin fiyatı düştü deyin benzin altı lira olmadı deyin yalan söyleyin yalaaan
acin ahaber i heryer gulluk gulistanlik dogrulari soyleyende hemen feto dan alinir iceri zaten
vay Tayyip hazretleri uzuluyor muş gerçek haber yapıldığında yalanı kardeşim ekonomi kötü
sokaktaaa carsidaa yanginn vaarr 36 satte ancak sadece siftahh yapiyoruz perosan vaziyettiyiz aylardirr..birakin kirayi faturalari bazen sadece aksamlari evde ucgun corba yiyoruz cocuklarla elektrik kesiliyor telefonlar kesik artik biktikk sasirdik napicamizi mahvolmus vaziyetteyiz birde utanmadan elonomi iyi diyorlar daha nasil otu olacak acizz accc hepinize lanet olsun bizi bu durumlara dusurenlere lanet olsunn herkes korkuyor ekonomi kotu demeye
tabi tabi yahu ülkenin insanların durumu belli adam dürst davranmış neyin inkarı
Millet evine ekmeği zor götürüyor esnaf kan ağlıyor çık saraydan da halkı gör...
2008 de 950 tl olan emekli aylığım 875 dolara karşılık gelirken şimdi 644 dolara karşılık geliyor,her şeyi ben bilirim demekle bu işler olmuyor,IYI deneyeceğim durmuş yılmazı da ekonominin başında bekliyorum
Allah sonumuzu hayrete meclisteki kanunlar hep akp yi garantiye almak içindir yarın rahat bir şekilde kaçacaklar olan bize olacak işte o zamn bende koyunlara baslycam
sayın cumhurbaşkanım kredi faiz oranlarına bak en hassasiyet gösterdiğiniz faiz oranlarıydı uçtu şimdi ses çıkarmıyonuz merkez bankasını uyarmıyonuz
ya bırak allah aşkına sana ve çocuklarına göre hava hoş dolar euro aldı başını gidiyor buda işinize geliyor. balon gibi ekonomi bir şişir şişir dur patlarsa en başta sizde tosun gibi başka ülkelerde alacaksınız soluğu.
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