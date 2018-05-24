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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 22:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı. Kanun yarından itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7144 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI BASIN MERKEZİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "7144 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
karayolları erdoğan kanun para cezası

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