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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de halkla hitap etti. Erdoğan buradaki konuşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik 'Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor:

Şimdi birileri çıkmış, diyorlar ya, cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek. Cumhurbaşkanı adayı yatırımlarıyla tanınmış olacak. Nerede o cumhurbaşkanı. O aday nerede? Nerede o aday. Canım kardeşlerim. Ziya Paşa güzel söylemiş: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir.

"ANA MUHALEFETİN ADAYI NEYLE ÇIKACAK?"

Bir başka sözünde de şunu söylemiş: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilmiyorum ana muhalefetin adayı neyle milletin karşısında?

"İNCE SİYASETTE KARAR KILDILAR"

Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacakrır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siayaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince eşek zer-dûz

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