Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına sert yanıt: Açıklamazsan namertsin!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Stadyumu'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. 2023'e hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. "VAH ZAVALLI VAH"



AK Parti yatırım demektir, hizmet demektir. Anamuhaletin Cumhurbaşkanı adayı yatırım matırım anlamam diyor, doğru anlamaz. Yerli otomobil için ne diyor sayın Erdoğan geriden geliyor diyor, şu hale bak ya, 20 yıl geriden geldiğimizi söylüyor vah zavallı vah, otomobil ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ah İnce ah sen nereden geliyorsun. Kanal İstanbul'u tanımam diyor, senin mensubu olduğun partinin böyle bir şeyi yok ki, bu CHP'nin dikili ağacı var mı? Bay Kemal de bir garip. "BEN PENSİLVANYA'YA KİMLE GİTMİŞİM? AÇIKLAMAZSAN NAMERTSİN!"



İnce sana ben burdan bir nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Sen de erkeneden başladın. Benim Pensilvanya'ya giderek AK Partimizi kurduğumuz söylersen bunu ispat etmen gerekir. Madem böyle bir iddiada bulunuyuorsan bunu ispat etmen gerekir. İspat edemezsen nametsin. Senin başkanın da, kendin de hangi partiyi kurdunuz? Biz partimizi kurduk 40 yıllık siyasi tecrübemizle yola çıktık. 16 ay sonra biz Türkjiye'de iktidar olduk. Sen nerden izin almaktan bahsediyorsun. Biz istişarelerimzle ve halktan alkduığımız izinle yola çıktı. Bunu yanında olanlar varmış ben cevap veridkten sonra açıklayacakmış. Ben kimle gittim Pensilvanya'ya bunu açıkla. Açıklamazsan namertsin. Demek ki yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.

"BAY KEMAL SEN HAYAL BİLE EDEMEZSİN, BİZ YAPARIZ"



Yılsonunda 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu? Hızlı trenle Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Manisalı çiftçilere 2,5 kattrilyon tarım desteği verdik, Bay Kemal çiftçiyi aç bıraktınız diyor, be insafsız 2,5 kattrilyon verdik. Manisa'ya yapılan bu hizmetlerden Akhisar da hissesine düşeni alıyor. İmam Hatip lisemizin 200 kişilik pansiyonu hizmete giriyor. Size hayal değil, icraat konuşuyorum. Biz yaparız onlar bakar. Bay Kemal tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık-ustalık döneminde buna tarım endüstrisini öğretmişiz.

ELLERİNDEN GELSE BİZİ DE MENDERES GİBİ DARAĞACINA ÇIKARACAKLAR



360'ı aşkın vekile sahip olan iktidar partisini kapatmaya kalktınız, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ben Marmaris'tan İstanbul'a geliyorum. Bay Kemal saat 23 17'de Ataürk Havalimanı'nda ve tanklar var orada onbinlerce insan Atatürk Havalimanı'nda. Ama Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'nde. Siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. 16 saatte darbe girişimini bitirdik, mesele bu. Bugün Türkiye'yi yeni yönetim sistemine kavuşturmanın gayreti içerisinde olduğumuz bugünlerde aynı ekibi çok daha geniş ittifakla karşımızda görüyoruz. Ellerinden gelse bizi de Menderes gibi dar ağacına çıkaracaklar. Bize imanımız yeter. Bize inancımız yeter. Bize milletimizin sevgisi ve desteği yeter. 24 Haziran'da tercihimizi güçlü meclisten yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? AFRİN'DE 4481 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türkiye'nin son yıllarda içerinde ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Afrin'de 4481 terörist etkisiz hale getirdik.