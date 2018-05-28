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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına sert yanıt: Açıklamazsan namertsin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Stadyumu'nda düzenlenen mitingde Muharrem İnce'nin iddialarına karşı , 'Benim Pensilvanya'ya giderek AK Partimizi kurduğumuzu söylersen bunu ispat etmen gerekir.İspat edemezsen nametsin.' ifadelerini kullandı. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan önce Pensilvanya'ya giderek FETÖ lideri Gülen'le görüştüğünü iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Stadyumu'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. 2023'e hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur.

"VAH ZAVALLI VAH"

AK Parti yatırım demektir, hizmet demektir. Anamuhaletin Cumhurbaşkanı adayı yatırım matırım anlamam diyor, doğru anlamaz. Yerli otomobil için ne diyor sayın Erdoğan geriden geliyor diyor, şu hale bak ya, 20 yıl geriden geldiğimizi söylüyor vah zavallı vah, otomobil ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ah İnce ah sen nereden geliyorsun. Kanal İstanbul'u tanımam diyor, senin mensubu olduğun partinin böyle bir şeyi yok ki, bu CHP'nin dikili ağacı var mı? Bay Kemal de bir garip.

"BEN PENSİLVANYA'YA KİMLE GİTMİŞİM? AÇIKLAMAZSAN NAMERTSİN!"

İnce sana ben burdan bir nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Sen de erkeneden başladın. Benim Pensilvanya'ya giderek AK Partimizi kurduğumuz söylersen bunu ispat etmen gerekir. Madem böyle bir iddiada bulunuyuorsan bunu ispat etmen gerekir. İspat edemezsen nametsin. Senin başkanın da, kendin de hangi partiyi kurdunuz? Biz partimizi kurduk 40 yıllık siyasi tecrübemizle yola çıktık. 16 ay sonra biz Türkjiye'de iktidar olduk. Sen nerden izin almaktan bahsediyorsun. Biz istişarelerimzle ve halktan alkduığımız izinle yola çıktı. Bunu yanında olanlar varmış ben cevap veridkten sonra açıklayacakmış. Ben kimle gittim Pensilvanya'ya bunu açıkla. Açıklamazsan namertsin. Demek ki yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.

"BAY KEMAL SEN HAYAL BİLE EDEMEZSİN, BİZ YAPARIZ"

Yılsonunda 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu?

Hızlı trenle Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Manisalı çiftçilere 2,5 kattrilyon tarım desteği verdik, Bay Kemal çiftçiyi aç bıraktınız diyor, be insafsız 2,5 kattrilyon verdik. Manisa'ya yapılan bu hizmetlerden Akhisar da hissesine düşeni alıyor. İmam Hatip lisemizin 200 kişilik pansiyonu hizmete giriyor. Size hayal değil, icraat konuşuyorum.

Biz yaparız onlar bakar. Bay Kemal tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık-ustalık döneminde buna tarım endüstrisini öğretmişiz.

ELLERİNDEN GELSE BİZİ DE MENDERES GİBİ DARAĞACINA ÇIKARACAKLAR

360'ı aşkın vekile sahip olan iktidar partisini kapatmaya kalktınız, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ben Marmaris'tan İstanbul'a geliyorum. Bay Kemal saat 23 17'de Ataürk Havalimanı'nda ve tanklar var orada onbinlerce insan Atatürk Havalimanı'nda. Ama Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'nde. Siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. 16 saatte darbe girişimini bitirdik, mesele bu. Bugün Türkiye'yi yeni yönetim sistemine kavuşturmanın gayreti içerisinde olduğumuz bugünlerde aynı ekibi çok daha geniş ittifakla karşımızda görüyoruz. Ellerinden gelse bizi de Menderes gibi dar ağacına çıkaracaklar.

Bize imanımız yeter. Bize inancımız yeter. Bize milletimizin sevgisi ve desteği yeter. 24 Haziran'da tercihimizi güçlü meclisten yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

AFRİN'DE 4481 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'nin son yıllarda içerinde ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Afrin'de 4481 terörist etkisiz hale getirdik.

"AÇ BIRAKTINIZ DİYOR, BE İNSAFSIZ..."

İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Manisalı çiftçilere 2,5 kat trilyon tarım desteği verdik, Bay Kemal çiftçiyi aç bıraktınız diyor, be insafsız 2,5 kat trilyon verdik. Manisa'ya yapılan bu hizmetlerden Akhisar da hissesine düşeni alıyor. İmam Hatip lisemizin 200 kişilik pansiyonu hizmete giriyor.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan önce Pensilvanya'ya giderek FETÖ lideri Gülen'le görştüğünü iddia eden Muharrem İnce, Hürriyet gazetesindeki röportajda sorulan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ispatlamanızı istedi. Kanıtlayabilecek misiniz? Ne zaman?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

Onun ispatını ben yapamam, kendisi yapabilir. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımı adalet bakanlığına göndereceğim, bakalım evrakları gösterecekler mi? Ama ben bir şey daha söylüyorum: Erdoğan partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gitti mi? Ben kiminle gittiğini biliyorum. Cumhurbaşkanı olmadan açıklayamam, o kişiye zarar veremem.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa miting Pensilvanya ak parti

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
hala pensilvanyaya gittigimi ispatlayin diyor reis....gulmekten karnima agrilar girdi çatlayacagim....
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen baş fetocu ince zaten değil mi
Şakaysa komik, değilse daha da komik. İspata ne gerek var cümle alem biliyor!
yalanda kimse senin eline su dökemez
partindeki fero dedigin kisileri neden uzaklastirmadin yalanci va milletin akliyla dalga geciyorsun ayip ayip
Senden ala yalancımı var. Her gördüğün şeyi ben yaptım diyorsun
@evil_lus siz harbi dümbük salak va aptal gerizakalı klavye delikanlısı bir avuç zavallısınız, Şimdi bir laf söyliyecem ispata gerek yok onu ..... sor diyesim geliyor.
yav gir youtubeye tayyip erdogan amerika seyahatleri yaz kac kere gidip geldigini gorursun yaslaninca unutkanlikta baslamis zaten ortada
Vay be memleketin düştüğü hale bak. İşine Gelmeyeni Sana rakip Olanı Hömen Fetöcü ilan et Bitsin . Vay anasını be. Akp den bşr tane fetöcü çıkmadı niye onlar kandırıldı akp haricindekiler terörüst ilan edildi çünkü akpliler evliya
Milleti 16 yılda soyup soğana çevirme ve yandaşlarını zengin etme konusunda ustasın. Muharrem senin yanında çırak bile olamaz.
muhareem inceye gerek yok ben bile 2002 secimlerinden once kackere amerikaya gidip geldigini tarihleriyle soylerim gir youtube ue bak
Sayın muharrem ince erdoğan dan önce milletvekili oldu.Kim çırak?
normal yoldan baktın ki iktidar gözükmüyor bir de çamur atarak deneyelim dedin anladık muharrem ama bunlar ucuz bilindik ve ise yaramayan numaralar. AKP nin gücüne güç katiyorsun
Pensilvanyaya giden en İNCE yol chpkk dir
T.TELEKOM ARENADAKİ SÖZLERİNDE Mİ GERÇEK DIŞIYDI. NE İSTEDİLERDE VERMEDİK derken YARDIM VE YATAKLIĞI İTİRAF ETMENDE GERÇEK DIŞI İMİYDİ. YA DA ŞU AN FG. İLE BOY BOY BASINDA RESİMLERİ ÇIKIP 1 SIRALARA YERLEŞTİRDİĞİN MV. ADAYLARIDA SANALMI. Hadi canım biz sizin CEMAZIYELEVVELİNİZİDE BİLİRİİİZ.
‘ispat etmezsen namertsin!’ daha önce duymuş muyduk zira çok tanıdık geldi..
Reis bunları adam yerine koyup cevap bile verme
Bende hatırlıyorum Ak partiyi kurmadan önce Abd ye gitmişti ama fetoşun yanına gittini zannetmiyorum abd li yavşaklar onay vermeden bu ülkede iktidar olunmuyodu ozamanlar
Utanmasan ki utanmiyorsunda bir gun onu da dersin ya sen ben hic fetoyla görüşmedim de dersin sütten çıkmış ak kaşık seni her gün bir yalan patlatiyorsun doymadin.
gitmedim de hadi o zaman
doğru açıklama sı lazım yoksa beni de kaybeder sözünde durmalı
chpnin dikili ağacı mı varmış diyor ya özelleştirdiğin sattığın kurumlar ne zaman yapıldı onuda bilmiyor
İnce yi..CIA mı yönlendiriyor..ince amerikada kimle görüşüp bu bilgelerle yönleniyor dikkat etmeli.
ispatlamaya gerek yok herkes biliyor akp illerde chplilerde biliyor neden inkar ediyorsun. evet fetomudur terör müdür hocaefendinizmidir ne türlü bi adamsa evet görüştüm de
akp nin fetö ile olan ilişkisi yıllardır bilinen birşey, erdoğan neden bu adamla yanyana gelmekten bu kadar rahatsız, ne kadarda son zamanlarda birbirlerini karşılıklı olarak tasfiye etmeye çalışsalarda, yıllarca beraber hareket ettiler bunu inkar edemezler, ama geçmişinizle yüzleşeceksiniz... seçimden sonra... saygılar
sen çal sen oyna geçti borun pazarı....
sutten çıkmış ak kaşık
hem gül hem de erdoğan her ikisi de gitmiştir...ince doğru söylüyor...ispatlasa ne olacak koyun bir kitlen var...man adası belgelerinin gerçek olduğu ispatlandı da ne oldu...erdoğanın en büyük şansı Allahın verdiği en büyük nimet olan düşünme yetisini reddeden bir gruba hitap etmesi
@mehmet_dabak_1982 geç bu ayakları. düşünemeyen kitle seni yönetiyor, zorunuza bu gidiyor.
daha milletvekili bile değilken gömlek değiştirmeye gittiğinde kırmızı halı ile karşılanmıştı ..cüneyt zapsu dan dinlenmeli!!!
dalga dümen
Kesin görüstü.Neden derseniz akp pkk ile görüstü diyende görüşen de namerttir dedi görüştükleri ortaya cikti.
merak ediyoruz bizde. o yüzden cumhurbaşkanı seçelim de bizde öğrenelim.
gel bakalim muharrem seenn kiiiimmm REIS le kaşık atmak kim..ara sıra seni dinliyorum surekli dedigin şu "TRT ŞÖYLE TRT BÖYLE" hedef ne diye soruyorum ERDOGANI DEVIRMEK..vaad verr vaad ne yapacan ne edecen biz neden sana oy verelim..nevruzu tatil etmeyi bosver simdi
bilmeyenmi var herkes üç maymunu oynamakta resim olsa montaj dersin ses kaydı olsa montaj dersin şahit olsa kumpas dersin
sayın cumhur başkanı ne zaman ispat etmezsen diye söze başladıysa hep halkı yalan bilgilendirdi. sayın ince’nin söyledikleri doğru sanırım
çok sevgılı cumhurbaşkanımız kabınende kı butun vekıllerın bakanların o pelsılvanyanın nefesını ıcıne almadan yaşıyamıyordu pelsılvanyaya gıderken hoca efendınızın yanına gıderken başını kapatıp açanlar halen daha vekılınız var halen daha vekıl adayınız
ispatlasa ne olacak ki....montaj dersiniz dış güçler dersiniz paralel dersiniz......yiyen çok nasıl olsa....
kanıtlamassan sana oy vermessem şerefsizim
Bir lafın olmasın ki yalan içermesin! Muharrem ince diplomam yok da diyo ona da cevap ver hadi hani okul arkadaşı? hani okul resimleri? yok tabi olsa reklamını yapardın boy boy!!!
Nasıl? nereden saldırcağını şaşırdı. Mevlam affetsin
Bilmeyen mi var ?
kiblemiz ayni .. bitsin bu hasret.. ordudaki muhtemel fetocu listesi onune geldiginde onlardan zarar gelmez.. ne istedikte vermedik .. ( daha neler neler...)diyen uganda devlet baskaniydi fetoyle de gorusen oydu .. de tam olsun..
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