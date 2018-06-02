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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Temel'in görüntülerine ilişkin "Onun apoletlerini sökeceğim" açıklamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet sana Metin temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye fırsat vermez" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdğan Konya mitinginde Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Temel'e yönelik "Onun apoletlerini sökeceğim" sözlerine çok sert cevap verdi.

Erdoğan konuşmasında, "Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN TEPKİ: KAHRAMAN BİR KOMUTANDIR

Milli Savunma Bakanı Canikli, Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in görüntülerine tepki göstermesine ilişkin "Korgeneral İsmail Metin Temel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır" dedi.

Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu KOmutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez."

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirdi. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” demişti. Bursa mitinginde konuşan İnce, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun" ifadesini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Muharrem İnce çok doğru söylemiş ve sonuna kadar da arkasındayız. Böyle yalaka insanların orduda işi olmaz.
Muharrem ince haddini aşmaya başladı artık yıllarca ordu kendi partisinin hizmetindeydi o zaman niye tarafsızlık naraları atmıyordu bir işaretinizle darbe yapılıyordu bu kadar da olmaz böyle kahraman komutanlara sahip çıkmak gerekir çıkıp mitinglerde sizin o kirli ağzınıza meze olacak adamlar değil bunlar ömrünü devlete adamış asker bu insanlar pis siyasetinize karıştırmayın orduyu.
En korkusuz komutanları biz kurtuluş savaşında gördük.Genelkurmay baskanı Fevzi Cakmak la dönemin cumhurbaskanı M.K Ataturkun ikili iliskileri nasıldı siz nasılsınız?????
Reis aldırma it ürür kervan yürür. Sahiden İnce' yi öve öve bitiremeyen troller bu adamın bir tane dikili ağacı var mı?18 yıldır milletvekilliği ile övünen İnce'nin bu vekilliği boyunca Ülkeye katkı yaptığı bir tane hayırlı işini bilen varsa söylesin.Ben söyleyeyim.AKP' yi bitireceğim diye açıklamalarındaki rakamlara bakın.KK bunun fiziğini de bozmuş.İşlemde yapamaz hale gelmiş. Ha bir de Yalova'da lokanta basması var.Başka bir işle hatırlayan varsa yazın biz de öğrenelim.Yav insanın hiç mi bir başarılı yönettiği bir belediye kamu kuruluşu olmaz.Maaşını almış oturmuş.Birde KK'ya sallamış.
bu nası bi iştir anlamadım devlet büyüklerimiz bunları yaparsa biz halk olarak bu kişileri örnek alıtsak vay halmize bu devlet hepimizn ahmet gelmiş ha mehmet bu kadar sorun deyil derken faydalı bi kişi gelsin tabiki her şey bu vatan için ne mutlu türküm diyene
İnce yerden göğe kadar haklı. ..
Siz, İnce Cerrahpaşa'yı ziyaret edince, siyasete yer vermem diyorsunuz ve dekanı görevden alıyorsunuz. Komutan, siz İnce'ye çırak dediğinizde alkışlıyor. Bu yaptığı anasaya aykırı zaten. Elinizi vicdanınıza koyun yahu. Bu kadar olmaz. Allah bunun hesabını elbet birgün hepinizden çıkaracak.
dikkat et ALNI SECDEYE DEĞEN DEN ZARAR GELMEZ DEDİKLERİNİZ CANINIZA KAST ETİ yine ATA TÜRKÇÜ ASKERLERE DUA ET REJİME İNANDIKLARINDAN SENİN CANINI KURTARDI
Muharrem ince komutanın iftara katılmasıyla ilgili bi eleştiri yapmadı sen muharrem ince ye eleştiri yaparken alkışladı diye eleştiri yapdı. Yok kahramanış da neymiş bırak şimdi TSK daki herkes kahraman zaten
sn cumhurbaşkanı rakibi olan sn inceyi eliştştirken komutan alkışlayacak ve kimse sesini çıkarmasın kusura bakmasın rakibi kazanınrsa onu. emekli etme hakkı var çünkü sebebi var
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