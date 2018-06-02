Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdğan Konya mitinginde Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Temel'e yönelik "Onun apoletlerini sökeceğim" sözlerine çok sert cevap verdi.

Erdoğan konuşmasında, "Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN TEPKİ: KAHRAMAN BİR KOMUTANDIR



Milli Savunma Bakanı Canikli, Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in görüntülerine tepki göstermesine ilişkin "Korgeneral İsmail Metin Temel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır" dedi.