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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir.' diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateş püskürdü "Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye’ye saldırarak gizleyemez." diyen Erdoğan mesajında, Yahudiliğin kutsal 10 emrini hatırlatarak "İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? '10 Emir’i okuyun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu'ya çok sert cevap verdi. Netanyahu'nun bugün Erdoğan'a yönelik söylemiş olduğu, "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin.'' sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yanıt verdi.

"10 EMİR'İ OKUYUN"

Erdoğan attığı tweette, "Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek, savunmasız insanların ülkesini 60’ı aşkın yıldır işgal eden aparthayd ülkesinin başbakanı. Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye’ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? '10 Emir’i okuyun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!
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Anahtar Kelimeler:
Netanyahu erdoğan Filistin Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
gec bu bos laflari. dolar 4.5 tl oldu. batirdiniz memleketi.
Reis yine ayarı çekiyor...
reyiz epey sert bi yanıt vermiş, hooop dolar anında tavan...
you shall not kill !! ÖLDÜRMEYECEKSİN.
eyy netanyahu
reyis sana helal olsun bunlara yılarca kimse yeter lan diyememiş ilk sen Davos'ta one minute diyerek başlattın şimdi yine sen yeter ulan savunmasız insanların ülkesini işgal edip çocukları bile katleden terörist devletsiniz diye azarlayabilen senin gib 10 lider daha çıkabilseydi bu katiller bukadar zulüm yapamazdı
seçimi ertelwmenin bahanesi hazırlanıyor çakma bir savaş hazırlığı gibi
hadi okudu diyelim yine eyyyy meyyy diyerek lafta kaldin ama varmi icraat ? suriyeliler degerlide filistinliler degersizmi gonder bi tabur ? o zaman helal diycem.en cok zulmu filistinliler cekmistir en azindan topraklarini kacmadan savunuyorlar suriyeliler gibi sen kacanlara yardim et topraklarini savunan onca insana anca lafta .sozun bittigi yer
Herşeyi anladıkta 10 emir nedir dini sohbet olacaksa önce biz şeriate geçelim sonra şeriat ülkelerine dini nasihat geçeriz :) Şeriat gelmeden bizim ülke rahatlamaz şeriatle beraber idam gelir İdam gelmeden bu ülkeye adalet gelmez kimse adalet var demesin sayın Erdoğan’ın söylediği bir söz var katılmamak için Müslümanlığı inkar etmek lazım “ hem laik hem müslüman olunmaz”
Demek sadece madalya almamış,eğitimini de almış.Erbakan Hoca ne haklıymış ama ,bunlara isra*l uşağı derken.
binyamin efe ayağını denk al malların bu boykot edilir Yahudiler seni bitirir
bizim ülkemizdede bazı kesimler, kişiler, netanyahunun erdoğana yaptığının aynısını yapıp , saldırıyor. Anlayanlar anladı.
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