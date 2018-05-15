Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu'ya çok sert cevap verdi. Netanyahu'nun bugün Erdoğan'a yönelik söylemiş olduğu, "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin.'' sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yanıt verdi.
"10 EMİR'İ OKUYUN"
Erdoğan attığı tweette, "Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek, savunmasız insanların ülkesini 60’ı aşkın yıldır işgal eden aparthayd ülkesinin başbakanı. Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye’ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? '10 Emir’i okuyun." ifadelerini kullandı.
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