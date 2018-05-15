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Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir" dedi

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter aracılığıyla "Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir" mesajını iletti.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Netanyahu'ya hatırlatma: Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu (Hamas) Filistin'in ana yurdunu işgalci güce karşı koruyan bir direniş hareketidir. Dünya, zalimlere karşı Filistin halkı ile dayanışma içindedir." mesajı verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazla süredir işgal altında tutan apartheid (ırkçı) devletinin başbakanıdır. Elinde Filistinlilerin kanı vardır ve suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık dersi istiyorsanız on emiri okuyun." ifadesine yer verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neden teröristlere terör örgütü değildir diyorsun.
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