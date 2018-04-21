Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimler öncesi ilk özel röportajını NTV'ye veriyor. Siyasi İşler Özel programında gündemdeki tüm sıcak gelişmeleri Ahmed Arpat moderatörlüğünde Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu soruyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtlıyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Bizim tabi hafta başında da sayın Bahçeli ile bu hafta içinde bir görüşme arzumuz olmuştu. Sayın Bahçeli’nin de Çarşamba günü saat 13.30 için bir mutabakatı olmuştu. Salı günü böyle bir durum ortaya çıkınca aynı gün benim de malum grup konuşmam vardı. Orada yine 2019’u vurguladım ben. Çünkü arkadaşlarımın henüz ne diyeceğini bilmiyordum. Daha sonra hemen tolantı odamızda arkadaşlarımı toparladım ve ilk değerlendirmeyi yaptım. Bu değerlendirmeden onra bir de geniş çaplı değerlendirelim istedim. Sonrasında bizim bizim için artık erken seçim noktasında bir tarih ve bu konuyla ilgili takvimin belirlenmesi kalıyordu. Çarşamba günü sabahı tekrar arkadaşlarımla bir görüşme yaptım. Sayın Bahçeli iel görüşmeye bu şekilde girdik ve görüşmemiz esnasıdna teklifimizi bizlerde aynen kendi tekliflerine karşı teklif olarak sundum. Olumlu yaklaştılar va 24 Haziran’ı gerek ülkemizde okulların kapanmasını düşünerek gerek üniversite imtihanlarının yapılacağını düşünerek, malum YÖK Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için. Burada çok seri karar alabilmenin bir ispatı da oldu bu.

NEDEN 24 HAZİRAN'A KARAR VERİLDİ? Hemen Sayın Başkana konuyu arkadaşlarım ilettiler ve hemen YÖK toplandı ve bir hafta sonraya imtihanları aldılar. Biz de 24 Haziran kararını aleniyete geçirmiş olduk. 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmış olduğu basın toplantısında açıklamış oldum. Böylece 24 Haziran artık yaz tatiline filan gitmeden bayramın hemen ertesinde, üniversite imtihanlarına hemen hazırlık noktasında 1 haftalık süreyi koyarak giriyoruz. Tekrar ülkemiz ve milletimiz için inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. En ağır görev yüksek Seçim Kurulu'na düşecek. Erken seçim konusu, bizim AK Parti olarak prensiplerimiz arasında yoktur. FAkat Cumhur İttifakını beraber gerçekleştirdiğimiz müttefikimiz bu teklifi, konuyu değerlendirmemizi gerektirdi. Kaldı ki, Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 1,5 yıl var. Ben bu koltukta oturma rahatlığına 1,5 yıl daha erişebilirdim. Ana muhalefetin de bu konuda bir hırsı var. Onları da rahatlatalım dedik. Milletimiz devam derse devam ederiz. Tamam serse de saygı duyarız.

TEHDİT STRATEJİK ORTAKLARIMIZDAN GELİYOR İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu, bu devam ediyor. 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. Tüm Batı'nın bir tehdit projeksiyonu var. Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? ABD, terör örgütlerine bu silahları, mühimmatı verebiliyor. Suriye'nin kuzeyine ABD 5 bin TIR silah yolladı. Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor. Ana mesajları şu anda açıklamam doğru olmaz. Hafta başından itibaren bu çalışmaların içinde ben de bulunacağım. Buradaki Bütün hedef, YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi. Biz de kendi takvimimizi onunla örtüştüreceğiz. Seçim takvimimizi YSK'dan önce açıklamak doğru olmaz. Temeyül yoklamasını yapacağız. Fakat, bu konuda en hazırlıklı parti biziz. Yeni sistemde kuvvetler ayrılığı çok daha güçlü olacak. Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. MHP ile normal şartlarda bile asgari müştereklerimiz var. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil. Yerli jet uçaklarını da yapmak durumundayız. Denizaltı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel sektörü teşvik ediyoruz, bu işte özel sektör olsun. CHP'nin bakışı yerli ve milli değil. Türkiye'yi şikayet edeni milli olarak değerlendirir misiniz?