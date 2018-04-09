HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e kritik telefon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki liderin Duma ve Doğu Guta'daki saldırıları konuştuğu ve Erdoğan'ın Rus lidere endişesini dile getirdiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!
Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan putin TELEFON

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Ve Anderson Talisca transferi açıkladı

Ve Anderson Talisca transferi açıkladı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!

İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
BOP eş başkanı PAPA dostu başımızı ne belalar açtı sürekli KANDIRILDIM deyip geçiyor.. dün OBAMA bugun PUTIN pinpon topu gibi gidip geliyor vatan evlatları bedel ödüyor onun çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde fetos ürünü asker kaçağı damat ferit devleti yönetiyor
fetö ve kalıntıları yurtdışında fare gibi öleceksiniz, bu güzel günleriniz
Bekle kemik yağacakmış
her boka yazıyorsun sen ne ayaksın ?
@fikretdemir o zaman gel yurt dışında olanında FETOSA her istediğini verenin kozmik odadaki bilgileri cia veren fetosu ovenler fetoya hocam diyenlerin sen dediysem seninde taaaaasaaaaasaaa feto ile kasila kasila poz verenlerin PERSILVANYADA kardinal FETO ile el ele fotoları olan TÜRKLÜĞU boluculuk sayanlarin taaaaaaa hadi samimiyetini görelim
@fikretdemir o zaman gel yurt dışında olanında FETOSA her istediğini verenin kozmik odadaki bilgileri cia veren fetosu ovenler fetoya hocam diyenlerin sen dediysem seninde taaaaasaaaaasaaa feto ile kasila kasila poz verenlerin PERSILVANYADA kardinal FETO ile el ele fotoları olan TÜRKLÜĞU boluculuk sayanlarin taaaaaaa hadi samimiyetini görelimmmmmm
@fikretdemir vatikanın çocuğu AKP =FETO değil diyorlarsan öyleyse sağlamasını yapalım kim fetosu övmüşse kim kasila kasila poz vermişse kim her istediğini vermişse kim hocam dediyse taaaaaaaa ben TÜRK um ABD Vatandaşı olanında.... BOP eş başkanı çocukları ABD Vatandaşı bu arada PAPA 'ya dostum diyen dinsizleri TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzları biliyoruz....
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgulama: 9 Nisan büyük ikramiye çekilişi canlı izle, bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 9 Nisan büyük ikramiye çekilişi canlı izle, bilet sorgula!

Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!

Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!

Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı! 15 Temmuz gecesi bakın ne yapmış

Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı! 15 Temmuz gecesi bakın ne yapmış

Çiftlik Bank'ta 'eski asker' skandalı! İşte Tosun’un istihbaratçısı!

Çiftlik Bank'ta 'eski asker' skandalı! İşte Tosun’un istihbaratçısı!

Dehşet Çiftliği yıkıldı!

Dehşet Çiftliği yıkıldı!

Son dakika! Mekanize Tugay Komutanlığı davasında karar! Ceza yağdı

Son dakika! Mekanize Tugay Komutanlığı davasında karar! Ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.