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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da patileri kesilen köpek için "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız." dedi.

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