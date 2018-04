Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

"BİZ MANKURT DİYORUZ" İşte bu tam bir kötü örnektir. Bu malum kişiler için inlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Sen ne diyorsun niye demiyor?"

"Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile 'bunlar kötü değil mi dede" diyor. Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor.

CUMHURBŞAKANI ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ PEKŞEN'E SERT SÖZLER CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in "Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin" sözlerine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

İşte TEOG meog meselesini bundan dolayı kaldıralım dedim. Biz TEOG ile okumadık ya. Ve bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım. İsmet Bey bakın gençler TEOG kalkınca nasıl rahatlamışlar. (tezahüratlar üzerine)

Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok iyi örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye’nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Şayet terör örgütleri sizlere de bulaşırsa, ölçünüz gayet açık olsun. Her kim ki size, annenize, babanıza rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze, değerlerinize aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi ülkenize, milletinize, devletinize karşı kışkırtıyorsa onlardan uzak durun. Bunların hiçbirinin de bizim dünyamızda, inancımızla, bizim töremizle ilgisi yoktur.

Annesine, babasına saygı duymayan bir ferdin ne milletine ne insanlığa faydası olur. Tarihini bilmeyen veya yanlış bilen, medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz. Hele hele milletine ve devletine ihanet eden hiç kimsenin… sözünü etmeye bile değmez bunlar. Maalesef bu tür kötü örneklere rastlayabiliyoruz.