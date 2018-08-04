Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin yaptığı ciddi derecede saygısızlıktır. Bizimle asla bir takas içerisinde, Halkbankası genel muavinini tutuklamak suretiyle bizimle takas muamelesine girmeyin. Hukuk neyse biz onun yanındayız. Halkbankamıza bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de doğru bulmuyoruz" dedi.

ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili alınan kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin yaptığı stratejik ortaklığa yakışmayacak adımdır. Türkiye'ye saygısızlıktır. Bir yandan stratejik ortak diyeceksin, bir yandan PKK'yla FETÖ ile bağlantısı olanlara destek olacaksın. Amerika'da hiçbir mal varlığı olmayan bakanlarımız hakkında böyle bir karar vermesi skandal harekettir. Biz de karşılık olarak ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına ait Türkiye'deki mal varlıklarını durduracağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



"Saygıdeğer divan ve hanımefendi kardeşlerim, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda salonun dışında en az bu kadar bir katılımcı var. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve özellikle de hanım kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 17 yıldır AK davaya hizmet eden hanım kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bir kez daha kadın kollarımızı Türk siyasetine kattıkları heyecan ve nezaket getirdikleri için gönülden tebrik ediyorum."