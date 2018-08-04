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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşuyor. ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından atılacak adımı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün akşama kadar sabrettim. Bu sabah arkadaşlarıma talimat verdim. ABD Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını dondurma kararı alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin yaptığı ciddi derecede saygısızlıktır. Bizimle asla bir takas içerisinde, Halkbankası genel muavinini tutuklamak suretiyle bizimle takas muamelesine girmeyin. Hukuk neyse biz onun yanındayız. Halkbankamıza bir bedel ödetme yoluna gitmeyi de doğru bulmuyoruz" dedi.

ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili alınan kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin yaptığı stratejik ortaklığa yakışmayacak adımdır. Türkiye'ye saygısızlıktır. Bir yandan stratejik ortak diyeceksin, bir yandan PKK'yla FETÖ ile bağlantısı olanlara destek olacaksın. Amerika'da hiçbir mal varlığı olmayan bakanlarımız hakkında böyle bir karar vermesi skandal harekettir. Biz de karşılık olarak ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına ait Türkiye'deki mal varlıklarını durduracağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Saygıdeğer divan ve hanımefendi kardeşlerim, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda salonun dışında en az bu kadar bir katılımcı var. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve özellikle de hanım kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 17 yıldır AK davaya hizmet eden hanım kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bir kez daha kadın kollarımızı Türk siyasetine kattıkları heyecan ve nezaket getirdikleri için gönülden tebrik ediyorum."

"PARLAMENTOYA GİRSİNLER DİYE ONLARA DESTEK VERENLER DE BUNUN HESABINI VERECEKTİR"

"15 Temmuz gecesi namlulara meydan okuyan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan ve yaralanan gazilerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Al yazmalı Aybüke Öğretmeni, evlatlarını korumak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık Bedirhan bebeği ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Tüm şehitlerimizin hesabını sorduk, tek tek sormaya da devam edeceğiz. Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bu konuda durmak yok, onlar inlere girecek, biz onları inlerinde takip edeceğiz. Türkiye devleti çok büyük bir devlettir. Bu devlet kime demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesaplarını soracağız. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir."

"DİĞER PARTİLERDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Kadınların siyasete katılımı AK Parti ile zirveye ulaştı. 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Diğer partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Meclis'te AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekili bulunuyor. Bunların 45'i teşkilatlarımızdan gelen arkadaşlarımızdır. Siyasi tarihimizde yeni bir dönem başlattık. Yapacaklarımızı kapı kapı dolaşıp anlatarak büyük emekler verdi. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Kadınlarımızın 15 Temmuz'daki cesaretine, korkusuzluğuna şahit olduk."

"Türkiye'nin AK Parti yönetiminde sadece kadınlar konusunda değil, her alanda nereden nereye geldiğinin en yakın şahidi sizsiniz. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarını gösteriyorlar. Gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza buradan şükranlarımızı sunuyorum."

"İnsansuz hava araçlarını ABD'den ve Avrupa ülkelerinden alamazken bugün artık insansız hava araçlarımızı kendimiz üretiyoruz. Türkiye'yi büyük bir güç yapmaya kararlıyız. Yerli ve milli üretimi artıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
akp abd nin istediği lafkalabaligi bu balikçi kavfasi sadece abdnin sozde duşmani heristedigini muhalefette bulamayan abd tek isteklerini yerine getirenakp yi Türkiyeye getirmişdir.kimseyi aldatmayin
o zatep hep konusuyor
sabretinde ne oldu dolar yikti gecti ortaligi yapacaginiz sey amerikayi nasil etlileyecek dolar dusecekmi mesela ekonomileri dagilacakmi bizim.gibi ciddi adimlar atilmali
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