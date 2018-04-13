Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı. Listesinde sucuk ve peynir de bulunan Erdoğan, alışverişini tamamladıktan sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi.