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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun gündemi arasında Beykoz'da bir şarküteriye girerek alışveriş yaptı. Listesinde sucuk ve peynir olan Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı. Listesinde sucuk ve peynir de bulunan Erdoğan, alışverişini tamamladıktan sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
Listesinde sucuk ve peynir olan Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Camii'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
Erdoğan, alışverişini tamamladıktan sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
Erdoğan, çıkışta da şarküteri çalışanları ve kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
7 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
8 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası
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cumhurbaşkanı erdoğan alışveriş sucuk peynir market

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne yapalım biz sucuk mucuk alamıyoruz. Çünkü biz vatandaş arabanın deposuna her seferinde 20 TL koyuyoruz.
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