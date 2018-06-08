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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında, 'Man Adası iddiaları' ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun manevi tazminata mahkum edilmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptı

Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle tazminata mahkum edilmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çok çirkin. Kılıçdaroğlu, iftiralarının cezasını mahkemede buldu. Man adasına para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nun iddiası toplamda 170 milyar TL tazminata mal oldu. Bu partinni cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlemento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?" dedi.

Muhalefetin iddialarına sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyor. Muharrem İnce buradan nereye varır ben bilemem ama hırsızlık konusunda itham etmek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine karar işlemiş. Her seferinde akıl almaz bir şekilde buna devam ediyorlar. Arkadaşlarımız davalarını açıyorlar. Yargı ne kadar verir onu bilemem ama 'hırsızlık' ithamının ben ciddi bir cezasının olduğunu biliyorum." ifalerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu man adası tazminat

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