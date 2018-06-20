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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UBER açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 23:53 | Son Güncelleme

UBER'le ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UBER açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 ulusal radyonun ortak yayınladığı "Seçim Özel Radyo Programı"nda yaptığı açıklamada "O kurumlar, bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar, peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Faturayı ödeyen, istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir" dedi.

Erdoğan UBER'le ilgili de "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim" ifadelerini kullandı.

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