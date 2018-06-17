Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sapanca'da patileri koparak ölen köpek ve olayın sorusumlusu operatör hakkında Yenikapı Mitingi'nde açıklama yaptı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:
"ATLARI FAYTONLARIN BOYUNDURUĞUNDAN KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
"Atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturmak için çalışma yapıyoruz. Eziyet gören köpeklerle ilgili, faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanları yaralayan olaylarla ilgili çalışmalar yapacağız.
"5199 SAYILI YASAYI ELE ALIP DEĞERLENDİRECEĞİZ"
İster ev ister sokak, 5199 sayılı yasayı ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör bugün tutuklandı. Sapanca’daki yargı tutuklama kararı verdi. Olay kabul edilebilecek hiç bir yanı yok. Ama bu hassasiyeti değerlendirmek çok önemli."
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