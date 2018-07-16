HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştaya 4 üye seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu Danıştay üyeliklerine seçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu Danıştay üyeliklerine seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Buna göre, Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
Profesör Arı: Darbeler dış desteksiz olmazProfesör Arı: Darbeler dış desteksiz olmaz
OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli olduOHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan atama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay'a dört üye seçti Danıştay Üye

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

Manisa'da 14 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar! Ailesine anlatınca her şey gün yüzüne çıktı!

Manisa'da 14 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar! Ailesine anlatınca her şey gün yüzüne çıktı!

Yeni Şafak grubunda operasyon!

Yeni Şafak grubunda operasyon!

Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.