HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DANIŞTAY'IN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ YEMEĞİNE KATILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluşunun 150.

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde verilen akşam yemeğine katıldı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AnayasaMahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi MuammerTopal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko DebevecAbdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya YüksekMahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, AzerbaycanYüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Görüntü dökümü:
-----------
-Yemekten fotoğraflar

Yunanistan'a kaçarken yakalandılarYunanistan'a kaçarken yakalandılar
Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.