Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü yemeğine katıldı

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluşunun 150. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde verilen akşam yemeğine katıldı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AnayasaMahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi MuammerTopal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cezayir Danıştay Başkanı Soumia, Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi Başkanı Ranko DebevecAbdelssadok, İtalya Danıştay Üyesi Gabrielle Carlotti, İspanya YüksekMahkemesi Üyesi Rafael Toledano Cantero, AzerbaycanYüksek Mahkemesi Daire Başkanı Hikmet Mirzayev, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

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