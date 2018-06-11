Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu (2)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine saat 22.15'te taziyeye geldi. Erdoğan, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay ve diğer aile üyelerine taziyede bulundu. Erdoğan'ın ziyareti sırasında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da taziye için eve geldi. Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören uğurladı. Erdoğan'ın ayrılmasından kısa süre sonra da Bakan Arslan ile sanatçı Orhan Gencebay da evden ayrıldı.

