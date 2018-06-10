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Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu(EK BİLGİLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine saat 22.15'te taziyeye geldi. Erdoğan'ı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF)Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal karşıladı. Aile üyelerine taziyelerde bulunarak içeride yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan'ı, Yıldırım Demirören ve diğer aile üyeleri uğurladı.
Öte yandan, Erdoğan içerideyken Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da taziye için geldi. Bakan Arslan ile sanatçı Orhan Gencebay Erdoğan'dan sonra evden ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

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