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Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 22.00 sularında gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

KAPIYA KADAR UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’ın, tedavisi süren Baykal’a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Prof. Ataman Baykal’ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deniz baykal

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