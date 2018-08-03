HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz."


PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Soğanlık Camii ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni yapıldıSoğanlık Camii ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni yapıldı
Ortaokul öğrencisi Gökhan, okul harçlığı için sanayide çalışıyorOrtaokul öğrencisi Gökhan, okul harçlığı için sanayide çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi

Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye: CHP'de sana hayat yok, tek çözüm yeni parti kurman

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye: CHP'de sana hayat yok, tek çözüm yeni parti kurman

4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.