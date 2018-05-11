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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Derecelendirme kuruluşu S&P'nin kararı) O kredi derecelendirme kuruluşunun da şu an mensubu değiliz. Dolayısıyla bizimle ilgili herhangi bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan onların notunu ver, bize veremezs

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Derecelendirme kuruluşu S&P'nin kararı) O kredi derecelendirme kuruluşunun da şu an mensubu değiliz. Dolayısıyla bizimle ilgili herhangi bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan onların notunu ver, bize veremezsin."


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