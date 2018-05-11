Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme
'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul, peki en ucuz şehri neresi?
Kocasını başka kadınla bastı!! Aldatılan eş intikamını böyle aldı
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum